Valentino primavera estate 2026 – Photo courtesy of Valentino

L’offerta di Valentino per la Primavera/Estate 2026 in poche parole: un esercizio di eleganza trattenuta, richiami vintage dagli anni ’70 e ’80 intrecciati a un glamour misurato, che privilegia l’usabilità nella vita reale. La collezione si legge come una fantasia pratica – capi che giocano con il dramma attraverso ricami e applicazioni, ma rimangono ancorati alla quotidianità, pronti per essere indossati senza remore.

Una formula essenziale ridotta all’osso: abbinamenti di blusa e pantaloni o blusa e gonna a tubino, che celebrano la semplicità e l’adattabilità. Le silhouette sono distillate – forme pensate e portabili, con piccole ma intenzionali variazioni che trasformano gli essenziali in outfit di quieta eleganza.

Valentino primavera estate 2026 – Photo courtesy of Valentino

L’abbigliamento da sera ha puntato su un dramma unilaterale anziché su uno sfavillio esagerato. Gli abiti prediligono drappeggi asimmetrici e dettagli smoking: costruzioni persuasive e sartoriali che evocano l’evasione senza affidarsi a paillettes eccessive. Lo scintillio, quando emerge, è una punteggiatura calibrata, non il fulcro del capo.

Valentino primavera estate 2026 – Photo courtesy of Valentino

Un revival della fantasia anni ’70 serpeggia nella collezione, addolcito per la vita contemporanea. Top ornati da fiocchi, abiti con rouches, tailleur a righe e bluse drappeggiate riecheggiano un glamour rétro, ma diventano accessibili grazie a silhouette fluide e facili da portare. Il tailoring diurno si sposta nel territorio dell’ufficio con blazer a clessidra, gonne al ginocchio e top infilati nei pantaloni o nelle gonne, che equilibrano il rigore professionale con una sottile teatralità.

Valentino primavera estate 2026 – Photo courtesy of Valentino

Gli accessori sono massimalisti e assertivi: spille floreali in tessuto oversize, collane a farfalla monumentali, orecchini chandelier che sfiorano le spalle, borse in pelle dalla forma chunky con manico rigido e pochette minute – ogni pezzo è un manifesto, che trasforma il vestirsi da gesto quotidiano in un atto di esibizione.

Valentino primavera estate 2026 – Photo courtesy of Valentino

Tessuti e finiture rafforzano la duplice personalità della sfilata. Chiffon e georgette donano fluidità a bluse e gonne; velluto e camoscio aggiungono profondità tattile al daywear; satin struttura pantaloni lucidi e accenti; seta scorre in abiti drappeggiati. Cappe e code trasparenti introducono strati eterei; tessuti arricciati e ricamati conferiscono dimensione e maestria artigianale. Le paillettes e i bagliori sono dosati con parsimonia, offrendo un brillio serale discreto, mentre la pelle radica gli accessori della collezione.

Valentino primavera estate 2026 – Photo courtesy of Valentino

Il colore si fa dialogo vivace tra audacia rétro e morbida contenzione: il verde chartreuse si scontra deliziosamente con blu pavone e cobalto (fino a una blusa blu pavone abbinata a pantaloni chartreuse), mentre le tonalità gioiello – zaffiro, rosso rubino, smeraldo e porpora regale – risplendono accanto a pastelli e neutri come rosa chewing-gum, azzurro baby, giallo senape, grigio scintillante, nero e bianco.

Nel complesso, la collezione presenta il vestirsi come un atto di immaginazione: applicazioni estreme e ricami sono presenti, ma trattati con mano gentile e raffinata. Il risultato è una moda resiliente e indossabile – una celebrazione del glamour che aspira a essere vissuta, non solo contemplata.