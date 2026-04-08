Tagli di capelli uomo 2026. Wet look dall’imperfezione ribelle

Per individuare le tendenze capelli maschili, come sempre, volgiamo lo sguardo alle passerelle. Oggi riflettiamo sui tagli uomo visti durante la sfilata di Loewe per l’autunno inverno 2026/2027. In scena, wet look reinterpretati con un twist moderno e ribelle. Uno sguardo proiettato al futuro, certo, ma perfettamente attuale: hairstyle ideali già per la primavera e la prossima estate.
La sfilata Loewe del 6 marzo 2026, ambientata nello Château de Vincennes durante la Paris Fashion Week, ha visto l’hairstylist Guido Palau firmare una visione coerente e raffinata per la passerella co-ed. La collezione di Jack McCollough e Lazaro Hernandez si distingueva per elementi giocosi, scultorei e ultra-lucidi – dalle parka gonfiabili agli slip in lattice – con acconciature pensate come il perfetto canvas contemporaneo.
I tagli di capelli
Per lo show Loewe, Guido Palau ha scelto un wet look sofisticato sia per i modelli che per le modelle. Una tendenza che domina da anni e che continuerà a far parlare di sé. Il suo punto di forza? Una pulizia impeccabile, linee essenziali e un finish visivamente intrigante. Un’estetica moderna che dialoga perfettamente con capi lucidi e materiali tecnici, pensati per lui e per lei.
Rigore vs. gioco: la differenza tra donna e uomo
Sulle modelle, il look era rigoroso, eseguito con precisione assoluta. I capelli, pettinati all’indietro in un wet look classico e lucidissimo, erano privi di volume o ciocche fuori posto. Il risultato: una finitura scultorea che valorizzava i lineamenti e lasciava il palcoscenico agli abiti.
Per gli uomini, invece, Palau ha lavorato sulla stessa base – un wet look brillante – introducendo però una deviazione volutamente imperfetta. I capelli erano sì pettinati all’indietro, ma con alcune ciocche ribelli lasciate cadere sulla fronte.
Questi dettagli, apparentemente casuali, donavano movimento e vitalità, senza compromettere l’eleganza complessiva. Non un disordine casuale, ma un’imperfezione studiata, capace di conferire ai modelli un’allure contemporanea e disinvolta.
Interessante il gioco di contrasti: le acconciature femminili risultavano quasi androgine, mentre quelle maschili apparivano più morbide, rilassate e – proprio per questo – incredibilmente cool.
Controlled imperfection: la tendenza chiave
I tagli uomo si inseriscono perfettamente in una macro-tendenza che dominerà il 2026 nel mondo fashion e beauty: la controlled imperfection, ovvero l’imperfezione intenzionale. Un concetto declinato anche in altre espressioni:
- Polished dishevelment
- Effortless rebellion
- Lived-in polish
- Deconstructed wet look
Il principio è tanto semplice quanto efficace: partire da una base perfettamente costruita – in questo caso il wet look classico – e spezzarla con piccoli “errori” controllati, come ciocche libere. Il risultato? Un look più autentico, umano e meno rigido.
Da Loewe, questa estetica amplificava l’atmosfera ludica, futuristica e sensoriale della collezione. La finitura lucida, quasi bagnata, rifletteva i materiali in lattice, mentre le ciocche ribelli introducevano una nota di libertà e leggerezza – l’equilibrio perfetto ricercato da McCollough e Hernandez.
Come ricreare il wet look visto da Loewe
Buone notizie: questo hairstyle è sorprendentemente facile da replicare a casa, senza bisogno di un professionista. Ecco una guida step-by-step per capelli corti o di media lunghezza.
1. Preparazione
Lava i capelli con uno shampoo delicato, tamponali con un asciugamano e lasciali asciugare leggermente all’aria, mantenendoli appena umidi. Districa con cura eventuali nodi.
2. Prodotto per lucentezza e tenuta
Applica un gel, una pomata o uno spray effetto wet con finish lucido. Usa una quantità pari a una moneta da 10 centesimi e distribuiscila uniformemente. Per un extra shine, aggiungi un leggero spray illuminante.
3. La base slick-back
Pettina i capelli all’indietro con un pettine fine o con le dita, lavorando dalla sommità verso la nuca per una linea pulita. Se lo desideri, puoi creare una riga naturale centrale o laterale (da Loewe, però, la riga era assente).
4. Le ciocche ribelli
È qui che nasce il vero effetto Loewe. Con le dita, seleziona alcune ciocche frontali e portale in avanti, lasciandole cadere sulla fronte. Mantieni un approccio spontaneo: leggere onde o asimmetrie rendono il risultato più naturale. Puoi attorcigliare o pizzicare le ciocche per aggiungere texture. Anche sulla nuca è concesso un tocco più libero, soprattutto se i capelli sono leggermente più lunghi.
5. Fissaggio
Vaporizza una lacca leggera a tenuta flessibile per fissare il look senza irrigidirlo. Se necessario, aggiungi un velo di pomata sulle ciocche per enfatizzare lucentezza e movimento.
Consigli pratici
- Tempo di realizzazione: 5–10 minuti
- Per un miglior risultato: lavora su capelli leggermente umidi e lascia asciugare naturalmente, oppure usa aria fredda per amplificare la brillantezza
- Capelli spessi o mossi: utilizza più prodotto e liscia completamente prima di creare le ciocche libere
Moderno, maschile e sorprendentemente accessibile
I look maschili di Loewe dimostrano che il wet look è tutt’altro che superato. Anzi, proprio grazie a quella singola imperfezione controllata, acquista una dimensione nuova: moderna, maschile e incredibilmente fresca. Perfetta per una serata speciale o per il quotidiano, questa estetica garantisce un risultato attuale e sofisticato con il minimo sforzo. E tutto lascia pensare che la controlled imperfection continuerà a dominare lo scenario urbano ancora a lungo.
Charlotte Mesman per ADVERSUS