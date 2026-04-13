Tagli di capelli uomo 2026: foto delle tendenze interessanti dell’anno – Photo Charlotte Mesman

Il 2026 segna un ritorno deciso alla personalità e alla varietà nei tagli uomo. Dopo anni dominati da fade impeccabili e linee nette, assistiamo a una svolta verso texture, morbidezza e un’elegante nonchalance. Quest’anno, il focus è su look naturali e curati, senza mai risultare “troppo costruiti”. Dal buzz cut ultra corto alle lunghezze rock’n’roll, le tendenze si fanno più accessibili, divertenti e in sintonia con la forma del viso e lo stile di vita di ciascuno.

Che tu preferisca capelli corti, stia pensando a una lunghezza media o voglia osare con il lungo, nel 2026 esiste una proposta contemporanea per ogni uomo.

In questo articolo, le 8 tendenze chiave per i tagli di capelli maschili del 2026, dalle più corte alle più lunghe, con spiegazioni dettagliate, esempi street style, consigli su misura per la forma del viso e dritte pratiche di styling.

1. Buzz cut (rasato)

Tagli di capelli uomo 2026: foto delle tendenze interessanti dell’anno – Photo Charlotte Mesman

Il buzz cut si conferma tra i tagli più scelti da chi ama semplicità e manutenzione minima. Nel 2026 si evolve in versioni più morbide, con texture appena accennata e transizioni naturali, al posto dei fade netti e marcati. Il risultato è un’estetica più contemporanea, meno rigida e meno “militare”.

La vera novità? Il buzz cut non deve più essere uniforme. Piccole variazioni di lunghezza – leggermente più lungo sulla sommità, ad esempio – donano struttura e permettono di adattarlo meglio alla forma del viso. Anche l’attaccatura viene lasciata più naturale, evitando contorni troppo definiti.

Forma del viso:

Estremamente versatile – valorizza quasi tutte le forme.

Styling:

Praticamente nessun prodotto. Al massimo una pasta opaca leggera per definire.

2. Edgar cut (versione soft)

Tagli di capelli uomo 2026: foto delle tendenze interessanti dell’anno – Photo Charlotte Mesman

L’Edgar cut continua a essere presente nello street style del 2026 (anche se molto meno sulle passerelle). Durante le ultime fashion week di marzo, lo si è visto in una versione più morbida e raffinata. Le linee rigide lasciano spazio a contorni arrotondati e texture naturali.

La frangia resta protagonista, leggermente appoggiata sulla fronte, ma più sfumata e integrata con il resto del taglio. I lati sono corti, senza essere eccessivamente rasati, per una crescita più armoniosa e una manutenzione ridotta. Il risultato è un taglio edgy ma portabile, perfettamente in linea con il trend della nonchalance controllata.

Forma del viso:

Ideale per visi ovali e quadrati. Per visi rotondi, meglio optare per una versione leggermente più lunga.

Styling:

Pasta opaca o clay per creare texture. Asciugare leggermente in avanti o lasciare asciugare naturalmente.

3. Soft textured crop

Tagli di capelli uomo 2026: foto delle tendenze interessanti dell’anno – Photo Charlotte Mesman

Attualmente il taglio più amato dalle nuove generazioni. Il soft textured crop combina lati corti con una parte superiore più lunga e fortemente texturizzata, volutamente spettinata. Nel 2026 domina la morbidezza: niente linee dure, ma transizioni fluide e una texture leggera e ariosa. Il risultato è un look che sembra perfetto senza sforzo – ed è proprio questo il suo fascino.

Il segreto del suo successo sta nell’equilibrio tra stile e praticità: moderno, curato, ma veloce da gestire ogni giorno.

Forma del viso:

Perfetto per visi ovali o quadrati.

Styling:

Applicare clay o pasta opaca per definire. Aggiungere uno spray texturizzante per volume e movimento.

4. Curtain bangs per uomo

Tagli di capelli uomo 2026: foto delle tendenze interessanti dell’anno – Photo Charlotte Mesman

La frangia “a tendina” torna protagonista nel 2026, reinterpretata in chiave più leggera e contemporanea. Le ciocche si aprono delicatamente ai lati del viso, creando un effetto morbido e luminoso. Rispetto al passato, le curtain bangs sono più sottili e leggere, con un effetto “wispy” che dona movimento naturale ed evita l’effetto piatto. Spesso abbinate a lunghezze medie e leggere scalature.

Questo stile unisce influenze anni ’90 a suggestioni contemporanee della K-fashion e dello streetwear.

Forma del viso:

Ideale per visi ovali, allungati e a cuore.

Styling:

Lasciare asciugare naturalmente o asciugare con phon verso l’esterno per volume. Uno spray texturizzante completa il look.

5. Textured fringe / messy fringe

Tagli di capelli uomo 2026: foto delle tendenze interessanti dell’anno – Photo Charlotte Mesman

La textured fringe è una delle tendenze più dinamiche e accessibili: una frangia morbida e spettinata che cade sulla fronte con naturalezza. Nel 2026 si privilegiano versioni con grande movimento e poca struttura, per un effetto spontaneo e rilassato. I lati sono corti o medi, mentre la parte superiore viene tagliata in modo irregolare per ottenere un finish volutamente “messy”.

Un plus non da poco: migliora con la ricrescita.

Forma del viso:

Adatta a quasi tutte le forme, in particolare a visi rotondi e ovali.

Styling:

Sea salt spray o spray texturizzante per volume e definizione.

6. Shaggy layers (lunghezza media)

Tagli di capelli uomo 2026: foto delle tendenze interessanti dell’anno – Photo Charlotte Mesman

Shaggy layers: la scelta ideale per chi desidera più lunghezza senza rinunciare a un’estetica moderna e disinvolta. Il taglio si costruisce su più livelli morbidi, che donano movimento e volume naturale. Nel 2026 il focus è su un look rilassato, quasi “imperfetto”, ma studiato. Onde leggere, un po’ di crespo e movimento sono più che benvenuti: la perfezione non è l’obiettivo.

Fortemente influenzato dagli anni ’70 e ’90, questo stile viene aggiornato con tecniche moderne per una resa più leggera e portabile.

Forma del viso:

Ideale per visi ovali e allungati. Ammorbidisce i tratti spigolosi.

Styling:

Spray texturizzante e tecnica scrunch per un effetto naturale e dinamico.

7. Capelli lunghi con vibe rock’n’roll

Tagli di capelli uomo 2026: foto delle tendenze interessanti dell’anno – Photo Charlotte Mesman

Per chi ama osare: capelli lunghi, sciolti e ricchi di texture, con un’attitudine rock’n’roll. Questo stile celebra libertà, movimento e una certa dose di grinta. Nel 2026 si abbandonano le lunghezze troppo costruite a favore di texture naturali, onde leggere e un finish volutamente imperfetto. Più è “wild”, meglio è.

Spesso associato a uno stile di vita ben definito, può essere valorizzato da una barba per un carattere ancora più deciso.

Forma del viso:

Perfetto per visi ovali e allungati.

Styling:

Sea salt spray per texture e movimento. Asciugatura naturale o con phon per dare volume.

8. Modern mullet / Italian mullet

Chiude la lista un taglio che continua a vivere nello street style: il modern mullet, noto anche come Italian mullet. Lati corti e parte posteriore più lunga, ma con un approccio decisamente più equilibrato rispetto al passato. Le transizioni tra corto e lungo sono più morbide e la texture gioca un ruolo fondamentale. La lunghezza sul retro resta protagonista, ma si integra in modo fluido con il resto del taglio.

La versione italiana si distingue per una finitura più elegante e curata nei dettagli, rendendo il mullet più accessibile anche fuori dai contesti alternativi.

Forma del viso:

Ideale per visi ovali e allungati.

Consigli generali di styling per il 2026

Less is more:

Prediligi prodotti opachi rispetto alle pomate lucide. Troppa brillantezza risulta datata.

La texture è tutto:

Investi in uno spray texturizzante o al sale marino per volume immediato e un finish naturale.

Clay o paste opache:

Perfette per crop, Edgar cut e fringe. Usane poca, lavorandola soprattutto sulla parte superiore.

Asciugatura naturale:

Molti look del 2026 rendono al meglio senza phon.

Phon con spazzola rotonda:

Ideale per aggiungere volume su crop e shaggy layers.

Tecnica scrunch:

Strizza i capelli dal basso verso l’alto con il prodotto per creare onde e texture.

I prodotti must-have del 2026

Clay opaca o pasta opaca

Spray texturizzante / sea salt spray

Lacca flessibile

Siero leggero lucidante (solo sulle punte)

Quale taglio scegliere in base alla forma del viso?

Viso ovale:

Quasi tutto funziona (in particolare textured crop, curtain bangs e shaggy layers)

Viso quadrato:

Soft textured crop, Edgar cut, shaggy layers

Viso allungato:

Curtain bangs, shaggy layers, capelli lunghi rock’n’roll

Viso a cuore:

Textured crop, curtain bangs

Viso rotondo:

Buzz cut, textured crop con volume sulla parte superiore

FAQ – Domande frequenti

Qual è il taglio più facile da mantenere?

Il buzz cut e il soft textured crop: entrambi richiedono pochissimo styling.

Quale trend cresce meglio nel tempo?

Curtain bangs e shaggy layers.

Posso realizzare un textured crop da solo?

Sì, con clay opaca e spray texturizzante è assolutamente gestibile. Inizia con poco prodotto.

I capelli lunghi stanno bene a tutti?

Non sempre. Rendono al meglio su visi ovali e allungati. Su un viso rotondo possono accentuare la larghezza. Inoltre, richiedono la giusta attitudine.

Quali prodotti sono davvero indispensabili nel 2026?

Clay o pasta opaca e spray texturizzante: i due alleati chiave per un look immediatamente contemporaneo.

Charlotte Mesman per ADVERSUS