La stagione invernale e il raffreddore comune: come possiamo proteggerci

Con l’avvicinarsi dell’inverno, molte persone sperimentano un aumento delle malattie respiratorie, in particolare del raffreddore comune. Il raffreddore comune è spesso caratterizzato da sintomi che tutti ben conosciamo: mal di gola, naso chiuso e talvolta febbre. Il freddo, gli sbalzi di temperatura, a volte anche una forma di depressione invernale che determina anche la nostra risposta immunitaria, sono alcuni dei fattori che predispongono all’insorgenza di raffreddore comune o influenza.

Che lo si prenda in forma leggera o in forma più seria il raffreddore comune è comunque piuttosto fastidioso. Fortunatamente esistono rimedi – naturali e prodotti medicinali da banco – in grado di dare sollievo. Imparare ad interpretare i primi sintomi del raffreddore e prendere da subito in mano la situazione con i rimedi naturali e i prodotti medicinali da banco può aiutare ad alleviare il disagio durante la stagione fredda.

Sintomi comuni del raffreddore

Il raffreddore comune presenta una serie di sintomi che possono variare di intensità:

Mal di gola: Spesso è il primo segno del raffreddore e deriva dall’infiammazione della gola.

Spesso è il primo segno del raffreddore e deriva dall’infiammazione della gola. Naso chiuso o che cola: la congestione nasale si verifica quando il corpo risponde al virus.

la congestione nasale si verifica quando il corpo risponde al virus. Tosse e starnuti: Azioni riflesse per eliminare le sostanze irritanti dalle vie respiratorie.

Azioni riflesse per eliminare le sostanze irritanti dalle vie respiratorie. Febbre: Una leggera febbre può accompagnare gli altri sintomi, poiché l’organismo combatte l’infezione.

Una leggera febbre può accompagnare gli altri sintomi, poiché l’organismo combatte l’infezione. Malessere generale: Stanchezza e dolori muscolari sono comuni perché il sistema immunitario lavora duramente.

Rimedi naturali per i sintomi del raffreddore

Per chi preferisce provare a combattere i sintomi del raffreddore comune facendo ricorso ai rimedi naturali, ecco alcune opzioni efficaci:

Miele

Il miele è noto per le sue proprietà lenitive. Ha effetti antinfiammatori e antimicrobici, che lo rendono una scelta popolare per alleviare il dolore alla gola e la tosse. Un semplice rimedio consiste nel mescolare il miele con acqua calda o tisane.

Tè allo zenzero e limone

Lo zenzero ha proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a lenire il mal di gola. La combinazione di zenzero e succo di limone in acqua calda può dare sollievo e idratazione.

Aceto

L’aceto di sidro di mele è spesso usato nei rimedi popolari. Mescolarne un cucchiaio con acqua calda può aiutare ad alleviare il mal di gola e a rafforzare le difese immunitarie.

Olio di eucalipto

È efficace per alleviare la congestione nasale. L’inalazione di vapore infuso con olio di eucalipto apre le vie nasali, offrendo sollievo dal naso chiuso. È sufficiente aggiungerne qualche goccia a una bacinella di acqua calda e inalare il vapore.

L’aglio

È un agente antimicrobico naturale. Consumare aglio crudo o aggiungerlo alle zuppe può rafforzare il sistema immunitario e aiutare a combattere le infezioni.

Acqua salata

Gargarismi Un gargarismo con acqua salata (1/2 cucchiaino di sale in un bicchiere di acqua calda) può alleviare temporaneamente il mal di gola riducendo l’infiammazione.

Tè alla menta piperita

La menta piperita contiene mentolo, che agisce come decongestionante naturale. Bere tè alla menta piperita può aiutare ad aprire i passaggi nasali e a lenire l’irritazione della gola.

Radice di altea

Questa erba è stata usata tradizionalmente per trattare il mal di gola grazie al suo contenuto di mucillagini, che rivestono la gola e riducono l’irritazione.

Farmaci da banco

Oltre ai rimedi naturali, diversi prodotti da banco sono ampiamente disponibili in farmacia senza prescrizione medica:

Spray nasali decongestionanti

Gli spray nasali, come quelli salini, possono fornire un rapido sollievo dalla congestione nasale soprattutto quando si è afflitti da un setto nasale deviato con tutti i problemi che questo comporta. Agiscono idratando i passaggi nasali e riducendo l’infiammazione. Anche gli spray decongestionanti sono efficaci, ma devono essere usati con cautela per evitare la dipendenza.

Antidolorifici

I comuni antidolorifici come la tachipirina o l’ibuprofene sono efficaci per ridurre la febbre e alleviare i dolori corporei associati al raffreddore. Sono sicuri per la maggior parte degli adulti e dei bambini di età superiore ai sei mesi, se dosati in modo appropriato.

Disinfettanti per la gola

Le pastiglie per la gola e gli spray disinfettanti possono fornire un sollievo temporaneo dal dolore e dall’irritazione della gola. Spesso contengono ingredienti lenitivi come il mentolo o l’eucalipto.

Sebbene non esista una cura vera e propria per il raffreddore comune o per l’influenza, combinando approcci naturali con opzioni farmaceutiche prontamente disponibili potremo affrontare i mesi invernali con maggiore facilità.