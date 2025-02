Fendi sfilata collezione donna autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

Fin dalla silhouette di apertura, le texture primordiali ingannano l’occhio. Un cappotto svasato viene indossato come un abito, con il collo alto e la vita stretta da una sottile cintura d’oro. Un tempo riservate solo alle pellicce più nobili, qui le tecniche di intarsio, nido d’ape e patchwork Gheronato sono applicate a montoni che ricordano la volpe, il visone e lo zibellino, ma non lo sono. L’idea continua con la clessidra, un cenno all’infinito, che si manifesta in gonne balza di raso, giacche a corolla a balze e maniche arrotondate.

Fendi sfilata collezione donna autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

Gli abiti in plissé marmorizzato e in maglia a coste si dissolvono in orli arricciati di lattuga, i patchwork in pelle di anguilla e di agnello si svasano in gonne chevron dalla linea ad A e i cappotti da uomo tagliati al vivo si avvolgono in una martingala nascosta con effetto lirico. Un crescendo di colori incita le sfumature di Roma al tramonto – alloro e verde bosco, grafite, cioccolato e blu petrolio – fino alle tonalità ardenti dei suoi eterni tramonti in cannella e terracotta, bubblegum, latticello, scarlatto e rosa polveroso.

Fendi sfilata collezione donna autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

Considerando i 100 anni di stile, l’abilità sartoriale di FENDI raggiunge il suo apice nei blazer con maniche a bracciale e nei pantaloni a zampa d’elefante, mentre i cappotti in lana cotta sono decostruiti con un importante rovescio in raso. I trench, un’ode al power-dressing italiano, sono tagliati larghi in pelle d’agnello o con un collo a sciarpa in taffetà plissé, mentre i caban maschili appaiono in tonalità polverose di lana compatta. Sia per le donne che per gli uomini, la stola di shearling di FENDI viene sovrapposta come un colletto sartoriale a cardigan dai toni gioiello, a preziosi abiti di lingerie o a camicette in georgette, offrendo l’imponenza di un grande cappotto o la disinvoltura di uno scialle. Altrove, la lavorazione della pelle degli atelier FENDI trionfa in un paio di cappotti Selleria scanalati in pelle di cervo e camoscio reversibili, e in abbaglianti cappotti Op-Art rifiniti non in stampa, ma come intarsi geometrici in felpa.

Fendi sfilata collezione donna autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

Il fascino delle serate romane continua in giochi di opacità e lucentezza, dalle gonne di raso trapuntate a onde e duchesse drappeggiate come una manica di vescovo, ai ricami di specchi e cristalli sparsi sul bouclé a quadri. Il pizzo chantilly gioca la battaglia dei sessi incrostato in un twinset di cachemire o in una chemise gessata da uomo, mentre una frangia di tulle e paillettes a unghia incornicia un trittico di ensemble da sera in una millefoglie di lavorazioni FENDI: sempre opulenta, ma leggera come l’aria.

Fendi sfilata collezione donna autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

La collezione di accessori FENDI Autunno/Inverno 2025-26 è un caleidoscopio di colori e decadenza, che rivisita le firme della Maison con un tocco retro-futurista. Meraviglia modernista, la nuova FENDI Giano è una borsa a forma di luna “click-clack” che si trasforma da pochette a borsa a tracolla in pelle di vitello bicolore rifinita con l’emblema dello scoiattolo FENDI e il ritratto di Giano sui lati opposti. Lanciata nel 2005, la Spy Bag FENDI ritorna decostruita con un manico attorcigliato in shearling dai toni sorbetto, unendosi alla Peekaboo e alla Baguette come icona perpetua della Maison.

Fendi sfilata collezione donna autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

L’intarsio di shearling, le paillettes da discoteca e le tecniche di camoscio scanalato reimmaginano la FENDI Mamma Baguette e la FENDI Peekaboo Soft in un design spettacolare e tattile, mentre l’abbagliante FENDI Baguette è protagonista con ricami leopardati o a specchio. Per l’uomo, il nuovo borsone con zip FENDI Lui si affianca a una morbida hobo in Cuoio Romano con finiture in metallo con logo FF. I personaggi FENDI Maxi Charm sono realizzati in tessuti FENDI riciclati, combinando artigianalità e circolarità creativa.

Fendi sfilata collezione donna autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

Ai piedi, stivali trompe l’oeil e pantofole peep-toe in raso e anguilla giocano con una zeppa sottile o un tacco a uncino rifinito con un lampo di metallo lucido, mentre i desert boots da uomo sono tagliati in shearling selvaggio e morbida pelle di agnello.

Disegnata da Delfina Delettrez Fendi, la collezione di gioielli FENDI Autunno/Inverno 2025-2026 brilla di texture simili alla pelliccia, dai collari e bracciali in catena di serpente en tremblant agli orecchini a “fontana” con lampadario, ai ciondoli a obelisco in argento sterling e alle collane a catena FF da uomo.