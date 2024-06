Dsquared2 collezione uomo primavera estate 2025

Per la primavera/estate 2025, i due gemelli creativi Dean e Dan Caten alzano il tiro e mettono a fuoco la loro visione di massima molteplicità per Dsquared2

DSQUARED2 Primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Per la primavera/estate 2025, i due gemelli creativi Dean e Dan Caten alzano il tiro e mettono a fuoco la loro visione di massima molteplicità per Dsquared2. Il marchio si concentra su un senso di dualità – tra eleganza e spigolosità, morbidezza e forza – ma nel farlo crea uno dei suoi mashup di moda più inaspettati, eccitanti e innegabilmente sexy. È una comunità liberata di artisti, atleti ed esteti, un ambiente underground che è un salone di poesia, una lega di wrestling e una scena kink, tutto in uno.

DSQUARED2 Primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Come sempre, lo spirito di libertà e molteplicità della collezione si basa sulla caratteristica propensione di Dean e Dan a sintetizzare trattamenti innovativi dei materiali e dettagli fantasiosi con riferimenti trasversali alle sottoculture della moda. Per la primavera/estate 2025, questa pratica si concretizza in un’intersezione particolarmente mirata di eleganza e avanguardia. I chiffon trasparenti si avvolgono poeticamente intorno al corpo, ma rivelano imbracature bondage aderenti alla pelle o bralette appena trasparenti.

DSQUARED2 Primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Il denim si sfalda in un lattice scultoreo. Le canottiere asimmetriche in jersey trasparente sono trattate con tecniche di laminazione, in equilibrio tra geometria brutalista e morbida armonia corporea. I lacci si avvolgono sulle gambe, tenendo insieme gli indumenti esterni ma esponendo la pelle sottostante. I tailleur dalle spalle larghe e i pantaloni voluminosi e plissettati rimandano agli abiti da lavoro degli anni ’80, mentre le giacche da motociclista in pelle e le scarpe da ginnastica con la suola spessa e borchiata suggeriscono l’alter ego notturno di quello stesso personaggio alla moda.

DSQUARED2 Primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Anche la palette di colori incarna uno spirito di poetica morbidezza ancorata alla forza del desiderio: i toni del blush, del polvere e dell’azzurro polvere assumono ulteriore profondità e delicatezza in tessuti traslucidi come lo chiffon e il latex, ma gli attrezzi bondage rielaborati in pelle nera mantengono le cose legate. Nel frattempo, occasionali sferzate di vivacità o scintillio metallico punteggiano i momenti di transizione della sfilata.

DSQUARED2 Primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Con l’avanzare della collezione, il sottile senso di atletismo trattenuto si sviluppa in veri e propri riferimenti al linguaggio visuale glamour, campy e involontariamente (o forse sì?) erotico del wrestling professionistico, che celebra in modo giocoso sia la sua spavalderia sia la sua predilezione per il contatto pelle contro pelle. Le canottiere abbracciano il corpo in tutti i modi giusti mentre sbucano dai pantaloncini trasparenti, mentre i dettagli con i lacci dei costumi da luchador sono spinti all’estremo sadomaso.

DSQUARED2 Primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Questo aspetto di corposa teatralità si estende all’allestimento della sfilata nello storico Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Quando si alza l’iconico sipario di velluto rosso, figure vestite di lattice danzano in gabbie sospese per dare il via al cabaret. Le modelle emergono, trasformando il palcoscenico e la navata del teatro in un’unica passerella. La colonna sonora, che fa battere forte il cuore, si ispira al sensuale freak-funk di Prince dell’era Lovesexy, mescolando glam rock, soul e sexy R&B a ritmi da discoteca.

DSQUARED2 Primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Amplificata da questo sfondo sonoro e visivo, la collezione Primavera/Estate 2025 di Dsquared2 porta il calore come una celebrazione soul e smaccatamente sexy della libertà di abbracciare la molteplicità.