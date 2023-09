Come abbinare mocassini uomo eleganti secondo le ultime tendenze moda (e con diversi look)?

I mocassini, calzature classiche che arrivano da molto lontano, stanno facendo un ritorno importante sulla scena della moda uomo. Il loro fascino senza tempo, aggiornato grazie a elementi di design moderno, li sta facendo diventare un elemento indispensabile nel guardaroba di ogni uomo. In questo articolo cercheremo di darvi alcune indicazioni utili per realizzare una serie di look moda eleganti, costruiti attorno a questa calzatura evergreen.

La tendenza senza tempo dei mocassini

Prima di addentrarci nei consigli di stile, parliamo della natura ciclica della moda, e i mocassini ne sono un esempio lampante. Tradizionali nelle loro origini, i mocassini hanno un fascino assoluto che li riporta periodicamente sotto i riflettori delle tendenze moda. È quel connubio tra comfort e stile che solo un paio di mocassini uomo eleganti può dare a renderli una scelta quasi obbligata per gli uomini che vogliono seguire la moda, pur cercando un look elegante e rilassato al tempo stesso.

Curioso di scoprire i look e le tendenze mocassini eleganti da uomo?

1. Eleganti e casual

I mocassini possono dare senza sforzo un tocco di eleganza a un outfit smart casual. Abbinate i mocassini a pantaloni chino e a una camicia con colletto alla coreana per un look elegante e trendy. Optate per un paio di mocassini in pelle o in camoscio in un colore neutro come il marrone o il nero, il che li renderà abbinabili a quasi tutti i colori. Un blazer navy può aggiungere un tocco di raffinatezza in più, se siete il tipo, rendendo questo outfit adatto anche ad ambienti di lavoro o a riunioni informali.

2. Casual nel weekend

Per un look rilassato da weekend, abbinate i mocassini a un paio di jeans ben aderenti e a una semplice t-shirt. Questo outfit rilassato è perfetto per un brunch o un pomeriggio al parco. I mocassini chiari in beige o marrone chiaro sono perfetti per questo look e creano un buon contrasto con i jeans più scuri.

3. ‘Stilosi’ in estate

I mocassini sono un’ottima aggiunta al vostro guardaroba estivo. Sono traspiranti, leggeri e si abbinano bene a dei pantaloni corti o ai più classici bermuda. Abbinateli a pantaloncini chino e a una camicia di lino per un look da spiaggia. Optate per un paio di mocassini chiari in pelle scamosciata, che daranno un tocco classico al vostro outfit.

4. Eleganti la sera

Per gli eventi serali in cui volete fare uno statement modaiolo senza rinunciare alla comodità, i mocassini sono i vostri alleati. Abbinate i mocassini in pelle scura a pantaloni sartoriali e a una camicia bianca. Aggiungeteci un orologio elegante e un fazzoletto da taschino per completare il look, facendo bene attenzione a non esagerare. Questo look colma facilmente il gap tra abbigliamento formale e un look più rilassato.

5. Caldi in inverno

I mocassini non sono solo per i mesi caldi. I mocassini foderati di shearling possono tenere i piedi al caldo anche nei periodi più freddi. Abbinateli a jeans scuri e a un maglione a maglia grossa per un look invernale caldo ed elegante.

Mocassini da uomo e stile. Suggerimenti finali

Ricordate che la chiave per ottenere qualsiasi look moda è avere fiducia in se stessi. I mocassini, con la loro ricca storia e il loro fascino moderno, offrono un modo unico di esprimere il proprio stile personale rimanendo comodi. Non abbiate paura di sperimentare diversi look e di trovare quello che fa al caso vostro. I mocassini continuano a fare il loro periodico ritorno sulla scena della moda. Il consiglio? Seguite senza pensarci troppo questa tendenza e personalizzatela.

Nel mondo della moda in perenne cambiamento, i mocassini sono una costante, un accessorio che ci ricorda che alcuni classici non passano mai di moda, anche nella moda donna. Non fate mancare un bel paio di mocassini dall’armadio delle scarpe!