Louis Vuitton collezione donna autunno-inverno 2025

La Collezione Autunno-lnverno 2025-2026 e ambientata in una stazione dove convergono tutte le emozioni: l’impazienza per il ticchettio dell’orologio

I binari della stazione. II treno. Ciascun elemento presente sulla scena rievoca una parte fondamentale della storia di Louis Vuitton e al tempo stesso promuove l’essenza di quell’innovazione e cambiamento che deriva dall’avvento del nuovo secolo.

La Collezione Autunno-lnverno 2025-2026 e ambientata in una stazione dove convergono tutte le emozioni: l’impazienza per il ticchettio dell’orologio, la speranza dell’amore e la malinconia della separazione in lontananza sullo stesso binario, l’entusiasmo della partenza o il conforto del ritorno, l’entusiasmo della scoperta e l’euforia del viaggio.

La Collezione rivela un flusso di sensazioni contrastanti e l’atrio diventa lo scenario di una moltitudine di narrazioni stilistiche.

L’Etoile du Nord, una stazione segreta che conserva l’emozione dei viaggi in treno del XIX secolo, rivive per l’occasione raccontando una storia all’insegna del viaggio e l’irresistibile duplice significato di questa parola: avventura e incanto.

La Maison dedica un nuovo capitolo alla passione per la valigeria, una famiglia di borse morbide che hanno accompagnato l’evoluzione dei viaggi Louis Vuitton: l’iconica Keepall, la cui forma senza tempo annuncia l’Express, un nuovo modello definite da colori tenui e linee leggere.

Per questa stagione, Louis Vuitton ha collaborate con i Kraftwerk, il celebre gruppo di musica elettronica tedesco, il cui stile continua a ispirare ii suono contemporaneo e ad influenzare la musica popolare.

La copertina dell’iconico album Trans-Europe Express e presente su alcuni look, cos1 come ii titolo ispira l’intera collezione declinato sotto forma di dettagli unici e accurati.