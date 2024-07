LGN Louis Gabriel Nouchi primavera estate 2025 “UNDER MY SKIN”

LGN Louis Gabriel Nouchi primavera estate 2025 – Photo courtesy of LGN Louis Gabriel Nouchi

La carnalità e gli istinti umani fondamentali come il desiderio, la violenza, la sensualità e il tatto hanno dato il via al mio viaggio in questa stagione. Partendo dall’olfatto, il più immaginario dei sensi, ho creato una fantasia, un puro sforzo dell’immaginazione in cui i corpi e la pelle sono centrali, senza in realtà mostrare molta pelle.

LGN Louis Gabriel Nouchi primavera estate 2025 – Photo courtesy of LGN Louis Gabriel Nouchi

Un guardaroba archetipo è messo in discussione da materiali sensuali che invitano a toccare, ad avvicinarsi e a cogliere l’odore dell’uomo che li indossa: pelle cerata, denim unto, lino nero jacquard che ricorda i capelli.

LGN Louis Gabriel Nouchi primavera estate 2025 – Photo courtesy of LGN Louis Gabriel Nouchi

LGN Louis Gabriel Nouchi primavera estate 2025 – Photo courtesy of LGN Louis Gabriel Nouchi

Creatore di bellezza e desiderio attraverso il profumo, quest’uomo è anche freddo e distaccato. La sua violenza è colta nei segni: la nostra caratteristica fessura che diventa un taglio verticale deciso, molto simile a un gesto di Fontana, al tempo stesso erotico e spaventoso; l’accostamento netto di bianco osso, nero e sangue di bue.

LGN Louis Gabriel Nouchi primavera estate 2025 – Photo courtesy of LGN Louis Gabriel Nouchi

LGN Louis Gabriel Nouchi primavera estate 2025 – Photo courtesy of LGN Louis Gabriel Nouchi

In definitiva, l’attenzione al corpo e alla carne è un modo per rappresentare la bestia umana che combatte gli istinti primordiali e abbraccia la civiltà. La bellezza è il salvatore finale, o probabilmente l’ultima speranza, e credo sia per questo che tutti ne siamo attratti.