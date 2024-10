Boss collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Boss

Dopo la sfilata Autunno/Inverno 2023 a tema CorpCore – che ha reimmaginato la sartoria con rivisitazioni moderne di abiti classici e di capi di abbigliamento da lavoro – per la Primavera/Estate 2025 BOSS ha presentato una collezione che rivede i parametri dell’abbigliamento da ufficio.

I look in passerella, presentati al Palazzo del Senato di Milano con il tema “Out of Office”, decostruiscono il look formale per creare un gurdaroba 24/7.

Il cortile del palazzo è stato trasformato in una oasi fiorita. I modelli hanno sfilato lungo una passerella organica e tortuosa attraverso lo scenario botanico, evocando ulteriormente il contrasto tra le strutture tradizionali dell’abbigliamento aziendale e il concetto di evasione dalla vita lavorativa.

In passerella tra gli altri Taylor Fritz, Matteo Berrettini, Loris Karius, Khaby Lame, Nicolò Martinenghi, Alica Schmidt, Miles Chamley-Watson, Ben Cobb, Alex Badia, George Cortina.

“Per la primavera/estate 2025 abbiamo reinventato il tailleur, simbolo dell’eredità sartoriale di BOSS, con un approccio più morbido, in cui la silhouette è dettata dal corpo di chi lo indossa, lasciando più spazio alla libertà e all’espressione dell’individualità”, afferma Marco Falcioni, SVP della direzione creativa di HUGO BOSS. “Ci siamo allontanati dai tradizionali power suit doppiopetto, i cui tagli netti definiscono la silhouette e sono percepiti come uno scudo inflessibile attorno a chi li indossa. Questa stagione il pezzo forte è l’abito sobrio a tre bottoni in tessuti più leggeri, che avvolge delicatamente il corpo senza i costrutti di spalline e strutture interne costrittive”.

La collezione si basa su questa rimozione della struttura, invitando al contempo a un sofisticato senso di decompressione fuori orario. Per la prima volta in assoluto sulla passerella di BOSS, questo si vede nell’inclusione di elementi di stile e accessori sportivi, come meccanismi di chiusura a coulisse, tappetini per lo yoga e borse per le racchette da tennis, oltre a capi da notte, come pigiami e vestaglie. Gli orli dei pantaloni sono stati alzati al di sopra della caviglia in tutti i look femminili, mentre altri capi come blazer, gonne, abiti e trench offrono a chi li indossa una maggiore libertà di movimento grazie a costruzioni avvolgenti e a drappeggi eleganti. Le pinces sartoriali sono state aggiunte a tagli tradizionalmente casual come i bomber per creare maniche voluminose e abbinate a top e felpe con cappuccio impreziositi da coulisse. Un abito tunica avvolgente e scollato sulla schiena spicca con la sua plissettatura frontale drappeggiata e una scollatura che sfiora la parte inferiore della schiena.

I tessuti di lusso spaziano dalla lana al raso e alla pelle. Gli accessori sono caratterizzati da un approccio più rilassato che rompe con gli stili formali tradizionali, sotto forma di pashmine e di borse hobo con chiusura a cuneo, mentre la maggior parte delle scarpe presenta punte delicatamente arrotondate, in contrasto con i punti forti e le forme squadrate delle collezioni precedenti.

Oltre ai completi a tre bottoni, l’abbigliamento maschile comprende silhouette di camicie più casual, come i modelli a una tasca con abbottonatura nascosta e orli a coulisse, abbinati a pantaloni sartoriali con lunghezze che arrivano appena oltre il ginocchio. I capi per la sera includono cappotti e giacche sartoriali decostruite in raso con revers a scialle e finiture in piping.

Le calzature comprendono scarpe da ginnastica in pelle dall’aspetto e dalla sensazione di pantofola, realizzate in pelle italiana. Per il tocco finale, oltre a pashmine e berretti, gli accessori maschili hanno visto la rimozione dei tradizionali confini strutturali, in modo da far collassare i pezzi, come si vede nelle cartelle slouchy, portadocumenti e borse di ispirazione sportiva.

La palette di colori offre una gamma rilassata di tonalità, tra cui blu chiaro e blu marino, marrone terra, bianco, nero e persino variazioni tenui di verde, tra le altre tonalità.

Tra gli ospiti, David Beckham che ha partecipato alla sua prima sfilata BOSS dopo l’annuncio della sua partnership strategica con il marchio. Tra gli altri Khalid, Kaya Scodelario, Micheal Ward, Jamie Campbell Bower, João Guilherme Ávila, Maia Mitchell, Dixie D’Amelio, Nyle DiMarco, Kristy Sarah Scott, Liz Cambage e Henrik Christiansen.