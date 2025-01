N21 collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of N21

In questa SS 2025 di N21 si notano gli accenni al casual maschile e le fughe nel glamour della couture. Gli abiti interamente ricamati a mano con le paillettes, abbinati ai parka e alle mules con PVC su nappa e fiocchetti in strass, convivono con un camioneur in cavallino colorato che copre intimo e lingerie lasciati a vista e in pizzo rosa.

E così proseguono i rimandi: piccole giacche quadrate in popeline trapuntate con la stampa in micro fiori, le camicette con piccole ruches che completano le gonne in lino bianco, le gonne in faille trapuntato o quelle in faille neoprenato, che mettono a contrasto un grande volant con l’anorak maschile dello stesso tessuto.

Le gonne pencil, strette e diritte, sono portate con maglioni fatti a mano in lana grossa che coprono, però, le canottiere in pizzo, mentre le giacche dei tailleur bon ton in crépe con bottoni a pastiglia ricoperti dialogano con i broccati di gonne, tailleur e abiti che, per lo più, sono abbinati a camicie in chiffon.

Freschissime le gonne pencil e gli anorak in Vichy trapuntato e gli abiti in chiffon che, in trasparenza, evidenziano la lingerie pastello. Mentre i parka over coloratissimi si alternano con le camicie maschili a righe che hanno il colletto a bandana.

Infine, la couture prende il sopravvento con il soprabito in duchesse rosa, l’abito corto e ampio in duchesse neoprenata che lascia la schiena nuda e gli abiti lunghi ai quali le paillettes tagliate a liste lunghe regalano l’aspetto dell’armatura. Infine, una cappa in crépe nera sovrapposta da un plastron con le stesse paillettes a liste in oro e argento.

Gli Accessori

Slingback o ballerine bicolore a damier bianco e nero o in tinta unita con fiocchetto. Una nuova borsa bracciale orlata di strass e l’iconica N21 Jeanne che diventa in raso trapuntato con colori couture. Grandi gioielli dorati e mega perle.