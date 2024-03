Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di aprile 2024. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

ARIETE I pianeti sapranno regalarvi fascino e seduzione, metteranno in giusta luce il vostro proverbiale coraggio. Così chi vive con voi si sentirà rassicurato e protetto. Una delizia!!! Godetevi il romanticismo del periodo ed inventate giochetti arditi da godere tra le lenzuola con il partner. Diverbi o impicci sorgeranno in famiglia per un parente che “non si farà i fatti propri” risvegliando la vostra imprevedibilità. Così per dimostrare che avete sempre ragione, scatenerete sceneggiate condite da urlacci poco diplomatici. Non c’è che dire quando v’infuriate non conoscete le mezze misure, ma almeno sforzatevi di capire se ne varrà la pena. Probabilmente no, anzi un atteggiamento accomodante vi porterà più consensi. Bella vita per i single, cui non mancheranno piccanti occasioni, eccitante divertimento e addirittura un nuovo amore, chi vivrà, vedrà!. Il lavoro scorrerà facile e anche i guadagni saranno in netta ripresa. Non dovrete, però, conoscere pigrizia o tentennamenti, ma osare più di quanto siete soliti fare. Questo sarà il mese ideale per progettare e buttarsi in un investimento importante tipo:cambiare, migliorare la casa o finalmente acquistarne una: era ora! In fondo voi cercate sempre solide basi!

TORO Dopo un mese controverso, finalmente i pianeti amici vi solleveranno il morale e vi permetteranno di ricucire qualche rapporto strappato a causa dell’incapacità o impossibilità vostra o del partner a cedere su qualche cosa. Però vi avverto che non vi saranno permessi puntigli sciocchi o prese di posizione marcatamente soffocate da un infantile e deleterio orgoglio. Fate un bagno d’umiltà, non prenderete certo il raffreddore, ma conquisterete senza fatica tanti punti di merito agli occhi di chi v’interessa più di quanto vi piace ammettere. Soprattutto in famiglia sarà proprio ora di spazzare sospetti, rancori e di cercare, in comune accordo, soluzioni intelligenti e comode per tutti. Allegria e spensieratezza accompagneranno i single a caccia di svago, che certo saranno corteggiati e richiesti, anche se gli incontri non prometteranno grandi amori. Giocate ancora di rimessa al lavoro ed attendete il momento opportuno per esternare a chi di dovere, le rimostranze per certe ambiguità di cui siete stati vittime o per porgere scuse e spiegazioni esaurienti a chi avete trattato con durezza.

GEMELLI Impegnatevi a vivere con linearità i rapporti interpersonali ed in particolare la relazione di coppia e la vita famigliare. Infatti, ad un certo punto del mese, vi accorgerete di dovere pagare le conseguenze per la superficialità, che avrete dimostrato in svariate occasioni. Sarete emotivamente confusi e sconcertati e i vostri stati d’animo si riverseranno negativamente anche su chi non avrà alcuna responsabilità. Aria pesante, quindi in casa, dove sorgeranno dissapori e contrasti anche per sciocche banalità. Chi vivesse relazioni extraconiugali, potrebbe trovarsi ad un bivio imprevisto, costretto a compiere una scelta radicale, che in ogni caso lo lascerà con l’amaro in bocca. Le coppie già in crisi o con rapporti non ben codificati, potrebbero decidere di salutarsi senza rancore per cercare nuove e più appaganti schiavitù. Aria di battaglia al lavoro! Portate pazienza se le risposte tarderanno a giungere e non accelerate i tempi, sarebbe controproducente e vi metterebbe in cattiva luce agli occhi di colleghi o superiori.

CANCRO “Il leone si è risvegliato e ora ruggirà…!!” Scusate se ho storpiato la famosa canzone, ma non trovavo modo più adatto per dirvi che il vostro letargo è ormai un ricordo. Sarete entusiasti, spigliati e simpatici, il fulcro di animate compagnie e ricercati anche da chi vi aveva snobbato. Con ottimismo, creerete una rinnovata complicità, facendovi perdonare dal partner i recenti comportamenti. Se il rapporto non vi soddisferà più, chiuderete però in modo definitivo, ma elegante, lasciando l’altro libero di trovare nuove prigioni. Così non vi sentirete in colpa e tanto meno, soffrirete a lungo di nostalgia: gli amici vi sosterranno! Ridarete nuovo slancio alla vita amorosa. Potrete scegliere tra avventure galanti o lasciarvi prendere dal sentimento e iniziare relazioni stabili. Il mese centrale della Primavera presenterà un cielo compulso, ma ricco di conferme per le realizzazioni professionali. Sarete ispirati, sicuri delle potenzialità e dei mezzi. State per percorrere una strada vincente, che vi offrirà la possibilità, di gustarvi un bel panorama, non rovinate tutto per pigrizia. Con diplomazia, saprete attirare chi sembrava dubitare di voi.

LEONE Dopo un periodo glorioso, le stelle v’inviteranno ad abbassare le pretese. L’amore non vi riserverà delusioni, ma usate moderazione nel porre richieste al partner. È vero che “siete in un periodo d’oro” e avete i “sacrosanti diritti” di pretendere il meglio, ma esagerare procura danni. Ci sarà un risveglio di gelosia e possessività. Le contraddizioni vi porranno in uno stato d’eccessivo timore e assumerete atteggiamenti indisponenti. Ovviamente i rimbrotti solleveranno discussioni o allontaneranno chi innocente, sarà deciso a farvela pagare. Si potranno prevedere, scontri in famiglia e discussioni con chi vi obbligherà a rivedere i pregiudizi. Sarà meglio trovare un compromesso. Massima cautela se avete storie parallele, la distrazione, combinata ai capricci delle stelle, rischierà di farvi trovare senza vie di fuga. Al lavoro sarete oggetto dell’attenzione di colleghi e superiori, che nella vostra disponibilità e ferrea logica vi renderanno il faro potente per aiutarli a raggiungere il successo. Chi avesse un’attività in proprio sfrutti possibilità e informazioni per battere nuovi mercati fuori dai confini.

VERGINE Qualche incomprensione con il partner. Probabilmente certi scontri saranno causati dall’insofferenza che chi vi ama nutrirà verso certi atteggiamenti scanzonati e si risveglieranno dubbi e gelosie, che tormenteranno anche voi. Nella maggior parte dei casi saranno fantasmi senza consistenza, ma che creeranno sofferenza. Evitate di chiudervi nel mutismo offeso che peggiorerebbe le cose, ma aprite il cuore e date spiegazioni o chiedete scusa, così ritroverete sorriso e passione. Al lavoro si moltiplicheranno gli impegni e faticherete a stare al passo con gli eventi. Quindi aggiornate scrupolosamente l’agenda e tenete pronta la valigia. Per chi ha un lavoro dipendente, si potrebbe presentare la possibilità di ricoprire un incarico che comporterà viaggi o spostamenti. La situazione economica sarà in ripresa e non mancheranno colpi di fortuna, ma da gestire con prudenza. Se avete bisogno di un finanziamento per l’attività, informatevi presso diverse fonti prima di decidere con chi sarà più conveniente sottoscriverlo.

BILANCIA Nei primi giorni puntate su programmi rilassanti e ritagliatevi spazi per stare in “beata solitudine” con facendovi coccolare dal partner. La cura comincerà a dare i suoi effetti presto, utili per cancellare gli echi di una sottile malinconia. Chi avrà qualcosa da chiarire con il partner non rimandi, rischiando di covare dubbi e risentimenti. La capacità di far tornare il sorriso è la vostra dote famosa, perciò, qualunque siano i problemi cancellerete ogni malinteso. La seconda parte del mese scorrerà serena e la vita di coppia sarà allietata da appuntamenti mondani e per i più fortunati da una bella vacanza. Al lavoro, non aspettatevi giornate tranquille. Potreste trovarvi di fronte alla necessità di sistemare qualche errore commesso da altri, prima di occuparvi di quanto volete realizzare. Vi consigliamo prudenza nel varare i progetti. Prendetevi qualche giorno in più per riflettere ed analizzarne tutti i particolari.

SCORPIONE I pianeti provocheranno in qualcuno gelosie e sospetti dai contorni foschi, mentre in altri, la voglia di vivere trasgressioni, in barba alla minima prudenza. Alcuni potrebbero perdere equilibrio e buon senso. Allora, impegnatevi a smussare le incomprensioni con il partner. Sfruttate, la prima settimana, per organizzare “seratine” romantica, durante le quali, con un sorriso, riconquisterete il cuore di chi si fosse allontanato per certi vostri atteggiamenti contraddittori. Questo sarà il periodo migliore per i single, in cerca d’anima gemella o almeno di piacevoli avventure. Anche al lavoro recupererete razionalità e capacità d’instaurare un clima di fiducia e collaborazione con tutti. Mostratevi disinvolti verso nuovi investimenti per l’estensione della vostra attività professionale, soprattutto, se avete un’attività commerciale. I giorni finali del mese saranno proficui per concludere affari di una certa rilevanza o per allargare il giro di conoscenze e clienti.

SAGITTARIO Le stelle saranno al vostro fianco garantendovi fascino, sicurezza e serenità. Anche i più malinconici, si scopriranno pronti a mettersi ancora in gioco. E, poiché la fortuna aiuta gli audaci, non faranno fatica ad ammaliare chi li incanterà. Le coppie riscopriranno intricanti modi per rinverdire la passione. Se avrete qualcosa da farvi perdonare, organizzate un romantico week-end per gettare appassionate basi d’intesa. L’entusiasmo con cui farete tornare il sorriso sulla bocca di tutti, faciliterà anche i rapporti famigliari compromessi da ripicche. Via libera alle avventure per i più giovani o per chi non avesse voglia d’impegnarsi. Ma non giocate sporco con i sentimenti altrui. Siate sinceri da subito e chiarite le vostre intenzioni senza lasciare spazio a dubbi. Avrete le frecce giuste per centrare ogni obiettivo prefisso. Se desiderate un finanziamento o un leasing per iniziare un’attività in proprio o allargare il giro d’affari, non esitate a bussare alle porte giuste. Guadagni per tutti e proposte per investimenti lucrosi ed intelligenti. In un periodo tanto bello, potrete tentare, con prudenza, la fortuna al gioco.

CAPRICORNO Se volete chiarimenti e spiegazioni che riportino armonia nel rapporto, sfruttate i primi giorni del mese. Potreste ripensare ad un amore finito e avere la tentazione di riconquistare il “bel tempo che fu”, per fortuna, presto si allontanerà il desiderio di rincorrere un rapporto che è passato remoto. Queste ambivalenti posizioni astrali spingeranno anche i più riservati, a dichiarare i propri sentimenti a chi li ricambierà con entusiasmo. Nasceranno nuove relazioni, che, soprattutto, per i nativi della prima decade, diverranno amore. I single avranno corteggiatori ed adulatori, ma non si lascino imbrigliare in storie destinate a spegnersi alla velocità della luce. Nella professione giungeranno le risposte e le proposte ed i progetti in cui desideravate impegnarvi saranno accolti. Vi manterrete saldi nelle convinzioni e, se anche nell’immediato, questo potrà costarvi qualche scontro, sul lungo periodo, canterete vittoria su più fronti.

ACQUARIO Si risveglia una certa intolleranza verso la noiosa quotidianità e desidererete ipotetici paradisi di libertà. Sarete insoddisfatti, poco desiderosi di responsabilità e non avrete la diplomazia indispensabile per evitare guai. Chi vi ama comincerà a guardarvi con diffidenza. Forte rischio di incrinare i rapporti, quindi meglio chiedere conforto e comprensione a chi vi è amico che gratificato dalla confidenza, vi aiuterà a ritrovare smalto. Non cedete alle lusinghe di chi, prima vi farà gli occhi dolci e poi sparirà come il vento, lasciandovi delusione e sensi di colpa. Semaforo verde invece ai single e ai nativi giovani, che vivranno avventure, effimere, ma stimolanti. Dati i fastidiosi aspetti, il mese al lavoro sarà all’insegna della confusione. Le soddisfazioni dipenderanno da come vi sarete posti di fronte alle forze in gioco. Suggeriamo moderazione, prima di assumere impegni finanziari. Non siate impazienti, gli astri rimescoleranno le carte per preparavi un periodo di successi.

PESCI Durante il mese dovrete fare marcia indietro e limitare le richieste. Difficile il dialogo con il partner. Fortunatamente, però, riuscirete a guardare in voi con serenità. Non vi mancherà tempo e voglia di fare il punto della situazione affettiva. I nativi di Febbraio troveranno il coraggio di chiudere un rapporto portato avanti solo per timore della solitudine. Mentre chi è innamorato dovrà fare il “fatidico salto”, il partner non aspetta altro che voi stabiliate la data delle nozze. Tentennare o accampare ulteriori scuse sarebbe deleterio. Spensieratezza, fascino e seduzione ammanteranno i single. Ottime chance per tutte quelle native che sperano di diventare madri. Successo al lavoro. Se certe porte si fossero chiuse, non sprecate tempo e non ostinatevi, arriveranno mille occasioni di rinnovamento. I giovani siano determinati e avranno più possibilità di ottenere il primo lavoro. Sarà un mese interessante dal punto di vista finanziario, anche se sarà opportuno usare prudenza e leggere ogni clausola prima di sottoscrivere un contratto.

