La calvizie è una patologia piuttosto diffusa, in Italia e a livello internazionale: è una condizione che vede al centro un’importante…

Soluzioni durature per coprire la calvizie ogni giorno

La calvizie è una patologia piuttosto diffusa, in Italia e a livello internazionale: è una condizione che vede al centro un’importante caduta dei capelli con conseguente diradamento di alcune zone cutanee.

Il nome scientifico è alopecia androgenetica e secondo quanto riportato sul portale online Santagostino Magazine rappresenta una condizione fisiologica che interessa il 50% della popolazione femminile e l’80% di quella maschile. Per molte persone costituisce un disagio considerevole e detiene risvolti spiacevoli a livello sociale e dunque anche psicologico.

Curare la calvizie richiede soluzioni ad hoc da valutare caso per caso, non soltanto ricorrendo a trattamenti chirurgici e farmacologici. Sotto questo punto di vista, tra le misure più apprezzate si annoverano le Fibre capelli per uso costante e intensivo, in grado di rendere il diradamento meno visibile, migliorando l’aspetto del cuoio capelluto senza alcuna complicazione. Scopriamo qualcosa di più.

Curare la calvizie: e se la cosa più semplice fosse coprirla?

Sfatiamo subito un mito. Curare la calvizia non è possibile, anche se si utilizzano dei farmaci ad hoc, che interrompono oppure rallentano il decorso di tale condizione, ma come si smette di assumerli il processo ricomincia.

Più che di cura per calvizie è dunque più esatto parlare di gestione del fenomeno. A livello medico prima si interviene meglio è, così da adottare le misure più opportune in base alla predisposizione genetica del singolo individuo. Esistono diversi farmaci che si possono assumere per bocca così come delle creme e lozioni da applicare nel cuoio capelluto, tutte opzioni da valutare con uno specialista.

C’è però una soluzione che si rivela quanto mai efficace per convivere al meglio con questo disturbo così fastidioso, cosa che risulta più difficile soprattutto in giovane età. Come abbiamo già avuto modo di accennare, una soluzione di supporto valida nella cura per la calvizie è quella di utilizzare delle fibre di capelli da applicare in maniera costante.

Si trovano disponibili secondo una molteplicità di colori, in grado di adattarsi ottimamente al fototipo della persona: dal castano scuro al castano dorato, fino al grigio e diversi altri ancora. La durata media del flacone è intorno ai 60 giorni, mentre il meccanismo vede al centro un legame elettrostatico tra le fibre di capelli e i capelli presenti che risultano disidratati, semitrasparenti e fini.

L’applicazione viene fatta tramite spray e richiede pochi secondi, dando modo di sistemare la capigliatura nel modo in cui si preferisce. Per sovrapporre e fissare le fibre occorre una lacca, sono resistenti all’acqua e durano più giorni. Tutto molto semplice, quindi.

Una valida alternativa alle soluzioni medicali

Per curare la calvizie, in medicina, ci sono due strade: l’adozione di farmaci, da valutare previa visita tricologica; l’approccio chirurgico di autotrapianto di capelli. Questa soluzione garantisce, a oggi, risultati duraturi ma lascia delle cicatrici sul cuoio capelluto, poi coperte dai capelli, non è economica ed è più invasiva.

Per chi desidera gestire e convivere con il fenomeno, perciò, le fibre di capelli rimangono un’opzione da non sottovalutare poiché pratiche, economiche ed efficaci.