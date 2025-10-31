Alla Fonderia Macchi di Milano, BOSS ha presentato la sua collezione Primavera/Estate 2026 con un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: “The BOSS Paradox”. Un dialogo

BOSS primavera estate 2026: l'armonia degli opposti

Alla Fonderia Macchi di Milano, BOSS ha presentato la sua collezione Primavera/Estate 2026 con un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: “The BOSS Paradox”. Un dialogo visivo tra ordine e disordine, disciplina e libertà, in cui la maison tedesca esplora il confine sottile che separa la perfezione formale dal caos creativo.

Sotto la direzione creativa di Marco Falcioni, la sfilata ha offerto una nuova lettura dei codici della casa: funzionalità, semplicità e precisione vengono reinterpretate in chiave contemporanea, trasformandosi in espressioni di design pulito ma emozionale. “L’arte fa parte della storia del marchio BOSS”, spiega Falcioni. “Questa eredità ci spinge a collaborare con artisti e creativi provenienti da discipline diverse. La sfilata è un omaggio alla creatività e al nostro continuo dialogo con il mondo dell’arte.”



L’equilibrio tra ordine e disordine

La collezione intreccia due universi apparentemente opposti. Da un lato, la chiarezza e la razionalità dell’architettura e del design industriale tedesco degli anni Sessanta: linee geometriche, tagli rigorosi, un minimalismo che celebra la precisione sartoriale.

Dall’altro, la fluidità e la libertà della danza contemporanea e dell’arte del Novecento, che introducono un senso di movimento, di improvvisazione, di “caos controllato”. Il risultato è una collezione che vibra di contrasti, in cui il rigore diventa poesia e la struttura incontra la spontaneità.

Un’estetica del decadimento



Il tema del paradosso ha trovato espressione anche nello spazio della sfilata. La Fonderia Macchi è stata trasformata dall’artista olandese Boris Acket, autore di un’installazione multisensoriale che fonde luce, ombra, suono e movimento.

La sua opera, ispirata alla serie Aesthetics of Decay, si presenta come una creatura viva: una sottile lamina metallica che si piega e si deteriora a ogni vibrazione, riflettendo bagliori cangianti su abiti e pubblico. Non un semplice fondale, ma un vero performer non umano, in dialogo costante con i modelli. Il tempo, la materia e la bellezza imperfetta del cambiamento diventano parte integrante della narrazione.



L’intelligenza artificiale come nuova musa

Anche il mondo digitale entra nella visione di BOSS. Per ampliare il racconto creativo, il marchio ha coinvolto quattro artisti provenienti da discipline diverse – Sybille de Saint Louvent, Andrés Reisinger, Joann e Sasha Stiles – invitandoli a esplorare il tema del paradosso attraverso l’intelligenza artificiale.

Le loro opere, presentate online prima dello show, spaziano da architetture avvolte in tessuti immaginari a cravatte cromatiche e sculture visionarie, fino a una poesia audiovisiva che unisce linguaggio e tecnologia. Tutte rivelano come l’AI possa diventare non solo uno strumento, ma un nuovo linguaggio espressivo per la moda contemporanea.



Il paradosso come forza creativa



The BOSS Paradox è più di una collezione: è un manifesto estetico. Un invito a riconoscere che la bellezza nasce dall’incontro tra opposti — tra controllo e istinto, tra struttura e disordine. In questa stagione, BOSS ridefinisce l’eleganza come equilibrio dinamico, dove ogni linea, ogni piega e ogni riflesso raccontano la tensione poetica del cambiamento.