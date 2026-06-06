La nuova Mercedes-AMG GT Coupé4: Prestazioni rivoluzionarie. Intensità massima

La Mercedes‑AMG GT Coupé4 ridefinisce il concetto stesso di prestazione: potenza estrema, straordinaria capacità di erogazione continua, dinamica di riferimento e un’esperienza di guida intensamente AMG. Basata sull’architettura ad alte prestazioni AMG.EA, la nuova Coupé4 interpreta lo spirito pionieristico di Affalterbach attraverso una serie di innovazioni e prime mondiali. Al centro del progetto c’è un nuovo concept di propulsione, sviluppato con un approccio radicalmente orientato alle performance e adottato per la prima volta su una vettura elettrica di serie.

La tecnologia dei motori a flusso assiale, abbinata a una batteria ad alte prestazioni, dà vita a un sistema capace non solo di sprigionare una potenza di picco impressionante, ma anche di richiamarla con continuità, ridefinendo i benchmark del segmento high performance.

Mercedes‑AMG ne ha già dimostrato il potenziale lo scorso anno con la spettacolare marcia record del CONCEPT AMG GT XX a Nardò: il prototipo ha percorso oltre 40.000 chilometri in sette giorni e 13 ore — letteralmente “il giro del mondo in otto giorni” — stabilendo complessivamente 25 record di durata.

Con l’apertura degli ordini, prevista nei prossimi giorni, i clienti potranno scegliere tra due potenti varianti di propulsione: Mercedes‑AMG GT 63 Coupé4 e Mercedes‑AMG GT 55 Coupé4.

“Con la nuova Mercedes‑AMG GT Coupé4 lanciamo ancora una volta un segnale forte: è la dimostrazione di come stiamo portando prestazioni e continuità a un livello completamente nuovo, spingendo oltre i confini della mobilità elettrica. Questa vettura sottolinea l’ampio spettro prestazionale della nostra strategia di sviluppo complessiva e il coerente trasferimento del programma tecnologico CONCEPT AMG GT XX nella produzione di serie. Nella Mercedes‑AMG GT Coupé4, tre rivoluzionari motori a flusso assiale ad alta tecnologia e l’innovativa batteria ad alta tensione garantiscono prestazioni e continuità mozzafiato.”

• Concept di trazione unico con tre motori a flusso assiale: la Mercedes‑AMG GT Coupé4 eroga fino a 860 kW (1.169 CV) di potenza di picco

• Prestazioni elevate anche sulle lunghe percorrenze: architettura elettrica a 800 V e celle cilindriche raffreddate direttamente, derivate dal know‑how Formula 1, per un’erogazione di potenza rapida, costante e ripetibile

• Ricarica ad altissime prestazioni: oltre 460 km (WLTP) in 10 minuti con potenza di ricarica fino a 600 kW0F[1]

• Esperienza di guida adrenalinica: dinamica di marcia altamente personalizzabile e sound V8 dedicato per un coinvolgimento sensoriale autenticamente AMG

• Versatilità ai massimi livelli: AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione del rollio semiattiva, per un comportamento da sportiva e comfort sulle lunghe distanze

• Aerodinamica attiva AEROKINETICS: gestione intelligente dei flussi per aumentare deportanza e stabilità, a vantaggio di precisione e agilità

• Design atletico ed espressivo: linee tese e abitacolo sportivo sottolineano il carattere high‑performance