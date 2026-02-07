Yohji Yamamoto Uomo Autunno Inverno 2026 2027: la moda come armatura emotiva

Yohji Yamamoto Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Alla Paris Fashion Week Uomo Yohji Yamamoto ha spinto ancora una volta i confini della moda maschile, mescolando le sue iconiche silhouette oversize con un messaggio profondo e altamente emotivo. La sua collezione Autunno Inverno 2026 2027 non è stata solo una questione di abiti, ma di vera e propria armatura per l’anima, una riflessione sul conflitto interiore e il rilascio emotivo.

I design sovrapposti e oversize di Yamamoto sono stati una dichiarazione di protezione potente. Cappotti imbottiti e pantaloni cargo, modellati per adattarsi a diverse morfologie, hanno creato una sensazione di scudo emotivo. I tagli asimmetrici e il tailoring decostruito hanno mantenuto i look fluidi, liberandosi dalla rigidità della tradizionale mascolinità. Questa è stata una moda come libertà, pensata per il comfort e il movimento, progettata per potenziare e non limitare.

I tessuti sono altrettanto audaci: lane robuste, velluto a coste e trapunte evocavano resistenza, mentre le stampe maculate e il feltro elaborato suggerivano il rilascio emozionale. I dettagli – ginocchiere rinforzate, caviglie zip e giubbotti metallici sperimentali – hanno fuso influenze militari e workwear con una svolta poetica. Il risultato? Una collezione che è sia protettiva che trasformativa.

La palette di colori della collezione, dominata da neri, grigi e toni neutri, è stata interrotta da riflessi metallici e schizzi di colore: momenti di rilascio effimeri, tra toni altrimenti sobri. Ogni look raccontava una storia di lotta e forza, senza bisogno di gridare.

In un’inaspettata evoluzione, la passerella di Yamamoto ha visto uomini di diverse età e tipi di corpo, rafforzando una visione più malinconica della mascolinità. Non si trattava più di uomini idealizzati, ma di uomini reali, con abiti pensati per proteggere corpo e psiche dalla confusione della vita.

Tra i pezzi di punta, tute pesanti con schizzi multicolore e cappotti in patchwork che simboleggiavano la resistenza. Le uniformi ibride, tra meccanico e militare, sembravano un’evoluzione post-apocalittica della moda maschile, fondendo utilità funzionale e arte ad alta moda. Nel frattempo, i completi neri, spesso accostati a dettagli metallici, suggerivano una forma futuristica di armatura: raffinata, protettiva e proiettata al futuro.

La collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 di Yohji Yamamoto è stata una potente esplorazione della vulnerabilità e della profondità emotiva. Moda che parla all’uomo moderno: uno che abbraccia sia la forza che la fragilità. Yamamoto ha ancora una volta dimostrato che lo stile non protegge solo il corpo, ma anche l’anima.