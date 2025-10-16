Elisabetta Franchi Primavera-Estate 2026: il potere della luce e dell’ombra

Milano, Palazzo Acerbi. Tra le mura leggendarie della cosiddetta “Casa del Diavolo”, Elisabetta Franchi riscrive il proprio destino. La maison sceglie un luogo carico di mistero, forza e storia per inaugurare una nuova dimora creativa e simbolica, dove il passato incontra il futuro. È qui che prende vita “Light and Shadow”, la collezione Primavera-Estate 2026: un racconto visivo e sensoriale che si muove nel continuo dialogo tra opposti — tra mistero e rivelazione, leggerezza e forza, ombra e luce.
La protagonista immaginata da Elisabetta Franchi è una donna magnetica, indipendente e sicura di sé. Domina la scena con naturale eleganza e una sensualità che non ha bisogno di essere dichiarata: la incarna, la guida, la impone.
Le silhouette scolpiscono il corpo con armonia, senza mai costringerlo. Le frange diventano simbolo di libertà, cadendo leggere o intrecciandosi nei tagli dei capi. Tripolino, pelle e organza si alternano in un gioco di consistenze che amplifica la sensualità tattile della collezione, mentre drappeggi in jersey e inserti in tulle danno vita a trasparenze sottili, quasi sussurrate. I ricami effetto rete aggiungono movimento e luce, proseguendo il racconto della leggerezza.
Gli abiti fluidi e asimmetrici dialogano con pantaloni capri e gonne lunghe a vita bassa, mentre i blazer sartoriali scolpiscono le spalle con decisione. La maglieria, sottile come una seconda pelle, si fa simbolo di naturalezza. Spiccano i blouson e i caban in satin stampato, che con il loro effetto a rilievo richiamano la pelle di struzzo, e un trench oversize che ridefinisce l’idea di outerwear: imponente, avvolgente, irresistibilmente sexy.
Il denim si rinnova attraverso corrosioni e sfrangiature, riflettendo un’anima urbana e libera. La palette cromatica gioca con contrasti netti e raffinati: nero, burro, nude e boudoir pink, accanto a tonalità calde come cacao e argilla, in una celebrazione dei colori iconici della maison.
Gli accessori amplificano la forza narrativa della collezione. Le borse, morbide e versatili, sono pensate per accompagnare il gesto di chi le porta. Ai piedi, mule in nappa o jersey, décolleté in suede e slingback in pelle effetto struzzo completano l’immagine di una femminilità decisa ma sempre elegante. Lo statement jewelry sceglie la via dell’eccesso: grandi bracciali in metallo da sovrapporre con determinazione, simboli tangibili di carattere e potere.
Empowerment, Femminilità, Seduzione, Determinazione, Bellezza, Forza, Dedizione, Energia, Evoluzione, Futuro: dieci parole-chiave che Elisabetta Franchi trasforma in stile, dieci manifesti di un’identità che si evolve. Light and Shadow non è soltanto una collezione, ma un atto di affermazione: il ritratto di una donna che non si limita a vestirsi, ma si racconta, si conquista e si illumina di una nuova, consapevole luce.