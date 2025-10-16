Elisabetta Franchi Primavera-Estate 2026: il potere della luce e dell’ombra

La protagonista immaginata da Elisabetta Franchi è una donna magnetica, indipendente e sicura di sé. Domina la scena con naturale eleganza e una sensualità che non ha bisogno di essere dichiarata

Elisabetta Franchi Primavera-Estate 2026 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Milano, Palazzo Acerbi. Tra le mura leggendarie della cosiddetta “Casa del Diavolo”, Elisabetta Franchi riscrive il proprio destino. La maison sceglie un luogo carico di mistero, forza e storia per inaugurare una nuova dimora creativa e simbolica, dove il passato incontra il futuro. È qui che prende vita “Light and Shadow”, la collezione Primavera-Estate 2026: un racconto visivo e sensoriale che si muove nel continuo dialogo tra opposti — tra mistero e rivelazione, leggerezza e forza, ombra e luce.

Elisabetta Franchi Primavera-Estate 2026 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

La protagonista immaginata da Elisabetta Franchi è una donna magnetica, indipendente e sicura di sé. Domina la scena con naturale eleganza e una sensualità che non ha bisogno di essere dichiarata: la incarna, la guida, la impone.

Le silhouette scolpiscono il corpo con armonia, senza mai costringerlo. Le frange diventano simbolo di libertà, cadendo leggere o intrecciandosi nei tagli dei capi. Tripolino, pelle e organza si alternano in un gioco di consistenze che amplifica la sensualità tattile della collezione, mentre drappeggi in jersey e inserti in tulle danno vita a trasparenze sottili, quasi sussurrate. I ricami effetto rete aggiungono movimento e luce, proseguendo il racconto della leggerezza.

Elisabetta Franchi Primavera-Estate 2026 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Gli abiti fluidi e asimmetrici dialogano con pantaloni capri e gonne lunghe a vita bassa, mentre i blazer sartoriali scolpiscono le spalle con decisione. La maglieria, sottile come una seconda pelle, si fa simbolo di naturalezza. Spiccano i blouson e i caban in satin stampato, che con il loro effetto a rilievo richiamano la pelle di struzzo, e un trench oversize che ridefinisce l’idea di outerwear: imponente, avvolgente, irresistibilmente sexy.

Elisabetta Franchi Primavera-Estate 2026 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Il denim si rinnova attraverso corrosioni e sfrangiature, riflettendo un’anima urbana e libera. La palette cromatica gioca con contrasti netti e raffinati: nero, burro, nude e boudoir pink, accanto a tonalità calde come cacao e argilla, in una celebrazione dei colori iconici della maison.

Elisabetta Franchi Primavera-Estate 2026 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Gli accessori amplificano la forza narrativa della collezione. Le borse, morbide e versatili, sono pensate per accompagnare il gesto di chi le porta. Ai piedi, mule in nappa o jersey, décolleté in suede e slingback in pelle effetto struzzo completano l’immagine di una femminilità decisa ma sempre elegante. Lo statement jewelry sceglie la via dell’eccesso: grandi bracciali in metallo da sovrapporre con determinazione, simboli tangibili di carattere e potere.

Elisabetta Franchi Primavera-Estate 2026 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Empowerment, Femminilità, Seduzione, Determinazione, Bellezza, Forza, Dedizione, Energia, Evoluzione, Futuro: dieci parole-chiave che Elisabetta Franchi trasforma in stile, dieci manifesti di un’identità che si evolve. Light and Shadow non è soltanto una collezione, ma un atto di affermazione: il ritratto di una donna che non si limita a vestirsi, ma si racconta, si conquista e si illumina di una nuova, consapevole luce.