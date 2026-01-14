Sportmax Primavera-Estate 2026 – Photo courtesy of Sportmax

Negli spazi carichi di memoria dei Frigoriferi Milanesi, luogo votato alla conservazione e al restauro, Sportmax presenta la collezione Primavera-Estate 2026, significativamente intitolata “In Lightness & Motion”. Una scelta non casuale: qui, dove il passato viene custodito per comprendere il futuro, prende forma una riflessione profonda sul tempo presente, sui suoi ritmi irregolari e sulla necessità di cambiare prospettiva.

La collezione nasce da un’immagine poetica e potente: un antico telescopio, da decenni in attesa di essere restaurato nei laboratori sovrastanti, diventa metafora di uno sguardo che si allunga altrove. È il simbolo di un desiderio di leggerezza, di evasione sommessa ma consapevole, che non rinnega la realtà urbana bensì la reinterpreta con grazia. Sportmax risponde così al movimento ondulatorio della vita contemporanea, fatta di contrazioni e slanci improvvisi, trovando equilibrio nella fluidità.

I materiali sono protagonisti di questo racconto. Tessuti che reagiscono al movimento e alla luce costruiscono un guardaroba in cui la leggerezza è strutturata, mai fragile. L’organza sorprende per i suoi usi inediti: diventa trench etereo, pantaloni trasparenti ma architettonici, fodere impalpabili che ridefiniscono i confini tra sartoria e outerwear. A fare da contrappunto, il doppio di lana e la pelle morbida effetto guanto, scolpiti in archetipi essenziali pensati per una versatilità infinita.

Il linguaggio visivo si anima attraverso fiori immaginari, volute botaniche che sembrano fluttuare nello spazio. Le stampe nascono da disegni dipinti con cosmetici giapponesi – rossetti liquidi, smalti per unghie – e si stratificano su veli trasparenti, creando illusioni ottiche in continuo movimento. Le cromie vibrano, trascendendo la realtà, mentre fiori in pelle modellati a mano sbocciano in top scultorei allacciati al collo, aggiungendo una dimensione tridimensionale e sensuale.

Pensata per donne in perpetuo movimento, la silhouette è precisa ma mai costrittiva. L’architettura dei capi lascia spazio al respiro: tagli e aperture calibrate rivelano scorci di pelle con naturalezza, emanando una sensualità misurata. Gilet e reggiseni diventano elementi chiave del guardaroba, da indossare sopra o sotto ensemble fluidi per creare intenzionali contrasti tra opacità e trasparenza. Anche il knitwear segue questa logica, giocando con luci e ombre in geometrie che oscillano tra rigore sartoriale e morbidezza femminile.

Gli accessori completano il racconto di una femminilità dinamica e sicura. Le kitten heels si trasformano in mules, accompagnando passi decisi, mentre una nuova borsa morbida ridisegna la silhouette, impreziosita dall’iconica “S” in metallo e da charm con fiori in pelle modellati a mano.

Con questa collezione, Sportmax elimina il superfluo per concentrarsi sull’essenziale: una bellezza destinata a durare, un design funzionale che dialoga con il corpo e una sensualità che nasce dalla libertà di movimento. In Lightness & Motion non è solo un titolo, ma una dichiarazione d’intenti: guardare lontano, con leggerezza, restando profondamente ancorati al presente.