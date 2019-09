Dominika. Professione modella, laurea in International Business, e molti progetti per il futuro

Dominika è la nostra nuova modella di copertina. Non solo una bellissima modella (davvero molto bella) ma anche una ragazza molto in gamba, con tanto di laurea in International Business…

Le modelle sono belle. O almeno dovrebbero esserlo. È vero che abbiamo tutti una diversa idea di bellezza, e la recente ondata di political correctness sta cercando di influenzarla. Ma noi siamo fatti all’antica, cosa possiamo farci? Ci piace la bellezza, quella tradizionale. E la nostra modella di copertina Dominika incarna in pieno il nostro ideal di bellezza femminile. Alta, bionda, un corpo incredibile, una personalità indipendente e… una laurea in International Business. Cosa altro potremmo volere da una ragazza? Non molto. Continuate a leggere.

Abbiamo realizzato il servizio video e fotografico durante una rilassante mattina estiva, nel centro di Milano, e al termine del servizio abbiamo chiesto a Dominika di parlarci un po’ di se stessa, della sua vita come modella, dei suoi progetti.

Dominika è rappresentata a Milano da INDEPENDENT MODEL MANAGEMENT http://www.independentmgmt.it/ su Instagram https://www.instagram.com/independent_mgmt/

Da dove vieni? Vengo dalla Polonia, dalla città di Wrocław che forse voi conoscete come Breslavia…

Da quanto tempo fai la modella? Ho iniziato a fare la modella che ero una teen ager, avevo 14 anni. Ho girato il mondo in lungo e in largo, ma poi ho smesso per poter concludere i miei studi universitari. Adesso che mi sono laureata sono tornata a fare la modella, a tempo pieno.

In quali paesi hai vissuto e lavorato come modella? Ho lavorato e vissuto in Giappone, in Cina e in giro per l’Europa, ma al tempo forse ero un po’ giovane per il mercato europeo Ho lavorato soprattutto in Asia.

Come hai iniziato? Un’agente di modelle mi ha avvicinata mentre facevo shopping con mia mamma. Non ci avevo mai pensato, ma lei ci ha dato il suo biglietto da visita e una settimana dopo sono andate a presentarmi in agenzia. È cominciato tutto così.

Cosa ti piace del tuo lavoro di modella? Mi piace viaggiare, naturalmente, vedere nuovi posti e incontrare nuove persone. Sei spesso sola, vivi da sola, quindi impari molto su te stessa, penso che la più grande fortuna che si possa avere nella vita sia quella di imparare a vivere bene da sola.

E cosa invece non ti piace del lavoro di modella? Forse le lunghe attese. Noi modelle dobbiamo sempre aspettare, ma anche questo ti insegna molto, ti insegna soprattutto ad avere pazienza. E poi a volte questo business non funziona come dovrebbe. Devi sempre e soprattutto imparare a prenderti cura di te stessa.

E la tua laurea? È una laurea in International Business, voglio continuare a studiare, ma non in Polonia, cercherò un’università all’estero.

Quali sono i tuoi progetti professionali, per quando avrai concluso la carriera di modella? Ho due opzioni. Ma non ho ancora deciso. Una è quella di diventare visual merchandiser, ho anche scritto la mia tesi proprio su questo. L’altro lavoro che ho in mente è collegato al mondo del cinema, alla produzione e all’organizzazione nel mondo dei film, penso che mi piacerebbe molto come lavoro.

