Elie Saab pret-a-porter primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elie Saab

In una qualsiasi giornata di savana assolata, sotto un cielo azzurro infinito, il fascino della natura selvaggia pulsa nell’afosa aria africana. La donna ELIE SAAB abbraccia la raffinata avventura che il pret-a-porter Primavera Estate 25 porta alla luce, incarnando uno spirito chic di libertà e scoperta indomita.

Una spedizione di texture intricate e materiali ariosi accentua le silhouette femminili nelle tranquille tonalità della terra di sorgenti lussureggianti e pianure aride. I venti della sabbia del deserto fanno frusciare il tulle allacciato alla rafia, mentre l’uncinetto si intreccia agli abiti con giglio di fuoco con un tocco sottile. I monogrammi astratti di ELIE SAAB si intrecciano in paesaggi di seta verde Savannah con scollature decorative in ottone dorato. Il cotone strutturato rosso terracotta è scolpito in tailleur pantalone cargo safari e gonne a portafoglio con forti cinture militari con monogramma in metallo.

Elie Saab pret-a-porter primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elie Saab

Elie Saab pret-a-porter primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elie Saab

I sandali in rafia e legno di ispirazione anni Settanta, le borse di paglia oversize, gli occhiali da sole con effetto corno e i cappelli a caschetto giocosi portano un fascino modaiolo. Per un sottile tocco di attitudine, la stampa di micro-animali ruggisce negli abiti di seta arricciati. I fiori tono su tono accentuano i delicati abiti in organza grigio elefante; i bouquet ricamati si muovono attraverso giacche di jeans e pantaloni a gamba larga, come rami di acacia che ondeggiano sotto il sole al tramonto.

Elie Saab pret-a-porter primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elie Saab

Quando il giorno scivola nelle calde tonalità del crepuscolo, la donna ELIE SAAB si immerge nello scintillio del crepuscolo. Romantici abiti trasparenti sono decorati con intricati pizzi inglesi che sussurrano alla brezza della sera. I fiori selvatici esplodono in un tripudio di colori vibranti, le loro delicate fioriture si intrecciano con le maglie traslucide in espressioni stravaganti dell’indomito. Elefanti dorati, che incarnano saggezza e riverenza, accompagnano il viaggio in un tocco finale di eleganza.

Elie Saab pret-a-porter primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elie Saab

Elie Saab pret-a-porter primavera estate 2025 – Photo courtesy of Elie Saab

ELIE SAAB pret-a-porter P/E 2025 è un’estensione del terreno, un’armonia di raffinatezza chic e l’emozione di una nuova avventura. La donna ELIE SAAB incarna lo spirito del mondo che indossa, appartenendo al cielo infinito e alla terra indomabile che si estende oltre.