Due mesi per rimettersi in forma. Come fare? I consigli del personal trainer

Non è mai troppo tardi per rimettersi in forma, l’importante è iniziare. Roberto Cappelletti, Personal Trainer a Roma ci spiega come anche in periodi relativamente brevi è possibile ottenere risultati sorprendenti, che non riguardano solamente lo smaltimento del grasso in eccesso, ma anche una serie di effetti benefici derivanti da una vita attiva e sana, che spesso non teniamo nella dovuta considerazione.

Quanto conta l’attività fisica, e quanto l’alimentazione, quando si vuole ritrovare la forma fisica, magari in vista delle vacanze estive?

Immagina un triangolo, equilatero. Un lato è l’allenamento, l’altro è l’alimentazione, l’altro il riposo. Ogni lato è importante come gli altri.

Se ti alleni bene e mangi male, non va bene. Se mangi bene ma non ti alleni, non va bene. Se fai le 4 tutte le notti e di giorno ciondoli dal sonno, non va bene.

Ho clienti che sono allenatissimi, sono macchine da guerra ma… “A Robbè, me piace troppo magnà”. Comprensibile sicuramente anzi, loro lo ammettono proprio: mi alleno tanto per poter mangiare come mi va. Non saranno mai asciutti ma in questo modo si autoregolano, rimangono così ma felici. Ricorda, 3 lati uguali.

Quanto possono essere rapidi, ragionevolmente, i risultati? Se ho due mesi di tempo, riesco ancora a farci qualcosa o è ormai troppo tardi?

Non è mai tardi, mai! Il mio studio si chiama ORA, il mio slogan è: non aspettare lunedì. Iniziare è la cosa più importante. Fare il passo, preparare la borsa, avere il coraggio e la fiducia di partire.

Due mesi non sono niente rispetto ad una vita ma credimi, sono un tempo buono per vedere qualche risultato ed ottenere qualche beneficio.

Di media si dimagrisce in modo sano mezzo chilo a settimana. Due mesi, 4 kg, 5 se sei sovrappeso di almeno 7/8 kg. Non male no?

In più, allontanandoci un attimo da questa fissa del dimagrimento, sappi che due mesi di allenamento fatto bene, ti fanno dire addio a mal di schiena, gambe gonfie, stanchezza e apatia.

Ti sembra poco? È tantissimo. I livelli di energia aumentano, puoi godere di numerosi benefici, non aspettare lunedì 🙂

Ringraziamo Roberto Cappelletti, Personal Trainer a Roma

www.robertocappelletti.it

Alessio Cristianini