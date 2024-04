Collezione donna Givenchy primavera estate 2024

Givenchy collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Per la Collezione Donna Primavera Estate 2024, Givenchy riflette su una comprensione collettiva dell’eleganza plasmata dalla genetica del proprio patrimonio e dal desiderio attuale di semplicità. Attraverso il suo approccio istintivo alla Maison, il Direttore Artistico Matthew M Williams compone attraverso note tecniche una grammatica contemporanea dell’eleganza che si rispecchia nella facilità della mentalità del guardaroba reale delle donne che lo circondano.

Givenchy collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Givenchy collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Le silhouette sospendono il rigido e il rilassato. La sartoria architettonica a clessidra in lana da uomo è scolpita con curve a mezzaluna lungo scollature e orli. Le giacche e gli abiti con schiene aperte e alate evocano il linguaggio dell’haute couture. Al contrario, blazer doppiopetto morbidamente strutturati tagliano una cornice avvolgente che riecheggia in rivisitazioni contemporanee di cappotti da opera costruiti in delicato raso duchesse. Il tailleur con gonna è rinvigorito da gonne a ruota lunghe fino alla caviglia e da giacche a vento.

Givenchy collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Gli abiti da cerimonia interpretano le linee scultoree e i motivi floreali della stagione in abiti da cocktail con rosette e in abiti di taffetà o di raso che si trasformano in formazioni di rose. Gli abiti di chiffon diafani incarnano il drappeggio della collezione. I girocolli di cristallo, gli orecchini a cerchio e gli anelli sono ornati da pendenti di perle singole, che si riflettono nelle classiche collane di perle. Un altro girocollo fonde le incrostazioni di cristallo con catene cubane, mentre gli anelli sono decorati con rose di metallo. Le fasce per capelli si trasformano in fasce Alice con finiture in oro o argento.

Givenchy collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Il filtraggio utilizzato negli abiti è evocato da tacchi a spillo a punta racchiusi da un rivestimento in rete, che si allunga in una silhouette a stivale con cinturino alla caviglia. Sono in pelle e cristallo con rete nera o pastello. Avvolti intorno a un mulo a punta, i materiali della collezione di seta fango, tessuto traslucido e pelle creano un abbellimento simile a un fiore.

Givenchy collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Una scarpa peep-toe drappeggiata e attorcigliata riprende il motivo dell’arricciatura, mentre il caratteristico stivale Shark Lock viene reinterpretato in una versione open-toe con tacco a spillo in pelle elasticizzata. Per strizzare l’occhio all’eleganza classica, la décolleté a punta minimal d’Orsay esalta la silhouette slanciata della collezione.