Collezione Sunnei primavera estate 2024

I volumi della collezione primavera estate 2024 di Sunnei vanno da molto aderenti a extra-oversize. La selezione di capi in jersey stretch rientra nel primo gruppo, e comprende top di varie forme con ritagli pensati per essere stratificati. All’estremo opposto, ci sono capi intarsiati a forma di tulipano eccezionalmente voluminosi, realizzati meticolosamente da artigiani altamente qualificati.

Le lunghe frange fanno muovere i capi come se avessero una vita propria e le righe sono ancora sinonimo di Sunnei e si manifestano in varie forme. L’immagine di Giorgio (un membro del team di Sunnei) adorna una camicia di seta e un abito di seta a più strati con un cuore di pietra di cristallo, che equivale a dire “lusso estremo, ma alla maniera di Sunnei”.

CUORE DI PIETRA nasce dalla reinterpretazione di un motivo pop della vecchia scuola, un cuore con una freccia, e lo infonde con il gioco di parole tipico di Sunnei, dando vita a un “cuore di pietra”. Questa forma distintiva viene presentata nel prêt-à-porter e negli accessori.

La parola chiave della stagione è “trasparenza”, incarnata da capi in maglia giapponese finemente lavorati.

Una selezione di capi azzurri ed ecrù presenta una stampa pixelata con effetto texture. Mentre attraverso la tintura di capi già finiti abbiamo prodotto alcuni dei pezzi più eclettici della stagione. Con questo trattamento i capi subiscono un processo di trasformazione, ma la loro struttura originale rimane distinguibile nei punti in cui il rivestimento si rompe.

Per quanto riguarda gli accessori le sperimentazioni sui materiali hanno portato all’introduzione della famiglia Cuoio (che comprende una Mary Jane e una Stringata per uomo e donna) e di una selezione di scarpe in maglia (come una versione piatta e una con tacco delle 1000CHIODI).

Le borse e i piccoli accessori sono il luogo in cui lasciamo più spazio alla giocosità di SUNNEI. Questo è evidente sia nella palette di colori che nei nuovi modelli della stagione. Le esclusive iterazioni delle borse Twisted Labauletto e Lacubetto con cerniera incrociata presentano tracolle intrecciate, create intrecciando lacci di scarpe con strisce di pelle ed elastici. La Multitasking Bag è un nuovo accessorio metamorfico e capiente che può essere usato come crossbody bag, come hobo e come borsa da weekend, in modo da poterlo indossare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Gli orecchini di questa stagione non solo assomigliano a cuori scolpiti nelle pietre, ma la loro consistenza e il loro peso sono quelli di una roccia vera e propria. Ci vuole uno sforzo cerebrale per capire che in realtà sono fatti di ottone. Anche i colori e le venature sono stati meticolosamente selezionati per evocare specifiche pietre preziose: onice rosa, giada verde, lapislazzuli blu e roccia grigia, naturalmente.

La linea di occhiali da sole di Sunnei, nota come PROTOTIPO, presenta questa stagione il PROTOTIPO 6. Ciò che distingue questo nuovo modello è la doppia lente, realizzata con lo stesso materiale trasparente utilizzato per le montature.