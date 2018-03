La pancia, dimagrire ed allenare i muscoli addominali. Ecco come fare

La pancia. Uno dei problemi più sentiti dagli uomini (anche dalle donne) soprattutto dopo una certa età. Tra il grasso cosiddetto ‘intraviscerale’ (quello all’interno della pancia) e il grasso che si deposita sopra gli addominali, è un dramma per molti. Addominali completamente invisibili, e dimensioni della pancia che sono impossibili da nascondere sotto una tshirt o una camicia. Quale è l’approccio giusto in questo caso? Lo chiediamo a Paolo Marchini – Personal Trainer a Milano

Quando un cliente si presenta presso il tuo centro fitness e ti chiede aiuto per questo problema principalmente, come imposti la sua dieta ed i suoi allenamenti?

Questo problema è spesso evidenziato da molte persone, questo perché la sedentarietà, e l’alimentazione troppo ricca di grassi e zuccheri porta l’organismo ad accumulare grasso corporeo in eccesso. Spesso le persone credono che sia possibile dimagrire in maniera mirata sulla pancia, con routine di addominali eccessive, ma purtroppo non è così.

E’ necessario mettere il corpo nella condizione di una perdita di massa grassa generale, in modo che gradualmente elimini anche il grasso addominale eccessivo. Per questo motivo, quando un cliente mi chiede un supporto per ottenere questo risultato, eseguo sempre un’anamnesi approfondita, la valutazione del grasso corporeo, una valutazione posturale, e dei test fisico motori.

In questo modo, analizzando i risultati posso creare un protocollo di allenamento mirato alla riduzione della massa grassa ed all’aumento del volume muscolare in modo da aumentare la richiesta energetica del corpo. Ovviamente è necessario affiancare un’alimentazione bilanciata che verrà strutturata in base a tutte le informazioni raccolte da un nutrizionista sportivo. Possiamo così attivare i processi necessari ad una perdita di massa grassa graduale, che ci permetta di raggiungere i risultati voluti.

Parliamo della muscolatura addominale, e dell’allenamento degli addominali. C’è chi dice che vanno allenati ogni giorno, chi dice che vanno allenati addirittura con i pesi come dei muscoli normali, chi propone allenamenti isometrici… insomma, ci sono molti approcci all’allenamento degli addominali. Tu cosa consigli? Come allenare i muscoli della zona addominale?

Gli addominali sono un muscolo come gli altri, bisogna allenarli in tutti i modi e variando spesso i protocolli, dandogli il giusto recupero come gli altri gruppi muscolari.

Non utilizziamo sempre gli stessi esercizi, il corpo si adegua in fretta ad uno schema, per cui dobbiamo spesso cambiarlo in modo da sottoporlo a diversi stimoli, per cui utilizzo sia tecniche isometriche che lavori in circuito ed a volte con sovraccarichi.

Ricordiamoci però che gli addominali “a vista” si fanno a tavola!

Ringraziamo Paolo Marchini, Personal Trainer a Milano

http://www.fitnessmilano.com

