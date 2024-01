Neil Barrett autunno inverno 2024-2025: tradizione e innovazione

Neil Barrett autunno inverno 2024-2025 – Photo courtesy of Neil Barrett

Nella nuova collezione uomo di Neil Barrett per l’autunno inverno 2024-2025, tradizione e modernità si contendono il primo posto. Il designer di moda britannico, noto per le sue collezioni moderne e indossabili, riesamina da vicino i classici.

In questa nuova collezione, secondo Barrett, vedremo una sorta di fusione tra passato e futuro. Non è sorprendente che la collezione abbia preso il nome di “Heritage Innovation”. Tuttavia, non pensate che la collezione sia basata sulla nostalgia o la malinconia. Si tratta piuttosto di rispetto per la tradizione.

Per questa nuova collezione, Barrett prende i classici come punto di partenza ma con un tocco innovativo. Così, il classico tweed Harris viene trasformato in un tweed tecnologico. Materiali raffinati e tradizionali si traducono in abbigliamento da lavoro e sportswear urbano. La linea di demarcazione tra formale e informale si dissolve.

Nella pratica, si tratta di una collezione portabile e piuttosto minimalista, con cappotti sopra il ginocchio, giacche corte in tweed con grandi tasche e talvolta con gomitiere, bomber in colori classici come grigio e blu scuro, anche in materiali tecnologici, un parka tecnologico e alcune eleganti giacche e giubbotti in pelle nera.

I pantaloni hanno una vestibilità rilassata. Sono lunghi o arrivano appena sopra la caviglia. In questo caso, sono rifiniti con un bordo a bottoni automatici. Qui e là si possono notare anche dei bermuda ampi. I pantaloni e i bermuda vengono indossati con stivali in pelle liscia con punta rotonda.

Anche i top sono minimalisti: T-shirt bianche, maglioni tinta unita con scollo a V, cardigan classici, un maglione con una combinazione di strisce e tartan scozzese.

In sintesi, si tratta di una collezione uomo moderna, elegante e portabile, informale ma non troppo. Sono look con i quali ogni uomo può identificarsi.

Charlotte Mesman per ADVERSUS