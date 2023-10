Miu Miu collezione primavera estate 2024 – Photo Courtesy of Miu Miu

Momenti di bellezza, tracce di storia, frammenti di vita. La collezione Miu Miu Primavera Estate 2024 di Miuccia Prada cerca una nuova definizione del concetto di bellezza contemporaneo, demolendolo, riequilibrando.

In un mondo in continua evoluzione, la bellezza deve rispecchiare la complessità della nostra epoca: questa collezione è la ricerca di una definizione riflessiva, di un discorso estetico reattivo per i tempi moderni. Le citazioni di stili passati enfatizzano l’importanza e il significato della storia – sono impregnati dei ricordi dei valori dei tempi passati, rivalutati. Ai paradigmi rigidi si sostituisce un’espansione radicale, una complessa pluralità. Non bellezza, ma bellezze, un abbraccio di personaggi unici, la gioia di vivere.

All’individuo viene attribuito un significato, espresso sia attraverso la moda sia attraverso il cast. Citare la storia può essere al contempo uno strumento di apprendimento, un modo per scoprire il significato e una profonda interrelazione con l’umanità. È un mezzo per entrare in relazione con le persone, le loro vite, le loro esperienze. Le tracce della vita segnano gli abiti: lavaggi, strappi, scamosciati e pelli segnate, un’amplificazione del passare del tempo che è espressione di uso precedente, di amore esistente.

Il concetto di design significativo viene espresso attraverso una connessione con l’intenzione, l’obiettivo e il beneficio. Gli indumenti pensati per motivi ed eventi specifici vengono riproposti in combinazioni inaspettate: un maillot de bain con un abito da cocktail, una sottoveste con un blazer.

Le giustapposizioni veicolano uno stile moderno che, a sua volta, è uno specchio di vite diverse, della molteplicità dell’identità contemporanea e della positività delle infinite possibilità di oggi.

Idee di abbigliamento prototipiche dense di significati. Costumi da bagno, abbigliamento sportivo, abiti da sera. Costumi da bagno da uomo, tailoring in kid-mohair, underwear datato, New Balance 530, Shanghai di Church’s, abiti eleganti ricamati e in broccato.

Espressione di ideali di bellezza divergenti, questi capi sono combinati in modo sorprendente per trasmettere una pluralità – bellezze.

Nel cast figuravano Eddy Aldridge, May Andersen, Mame Bineta Sane, Petra Collins, Rosemary Ferguson, Amelia Gray Hamlin, Gigi Hadid, Troye Sivan, Liu Wen, Karolin Wolter and Cailee Spaeny ha chiuso la sfilata.