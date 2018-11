Le follicoliti da barba

Le follicoliti della barba sono un problema non solo diffuso, ma la cui origine è spesso ignorata dalla gran parte di chi ne soffre, e con questo anche i metodi più efficaci per risolverla. Definitivamente. Se soffrite anche voi di questo fastidioso problema, leggete avanti, perché abbiamo la soluzione per voi grazie alla consulenza del Prof. Francesco Bruno.

Il Prof. Francesco Bruno, Dermatologo a Milano è Responsabile Nazionale Dipartimento Acne e Disordini delle Ghiandole Sebacee ISPLAD, Membro del Mediterranean Acne Board, ecco cosa ci ha detto.

Mi sono riempito di brufoli dall’aspetto poco sano nella zona della barba e verso il collo. Perché mi succede? Sbaglio qualcosa nella rasatura, oppure sono semplicemente più predisposto degli altri?

Ambedue le cose. Indubbiamente c’è una predisposizione individuale, ma nel contempo bisogna seguire le seguenti regole:

Evitare il rasoio elettrico perché non si può disinfettare bene e impone di andare “contropelo”;

utilizzare una spuma da barba molto emolliente e radersi sempre “secondo il pelo” Non applicare mai dopobarba profumati e alcoolici Non schiacciare mai i brufoli Non indossare camicie con il collo troppo stretto a maglioni di lana a collo alto.

Cosa fare per risolvere il problema della follicolite della barba?

A parte i consigli dati prima, è consigliabile applicare dopo la rasatura una pasta all’ossido di zinco o una crema antibiotica.

È un problema che si può risolvere in maniera definitiva oppure una volta ‘contratta’ questa forma di follicolite dovrò averci a che fare per tutta la vita?

E’ un problema perfettamente risolvibile, se si seguono queste regole.

Ringraziamo il Prof. Francesco Bruno, Dermatologo a Milano, Responsabile Nazionale Dipartimento Acne e Disordini delle Ghiandole Sebacee ISPLAD. Membro del Mediterranean Acne Board www.francescobrunodermatologo.it