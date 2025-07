Beauty routine estiva: leggerezza, idratazione e protezione

La pulizia del viso quotidiana è importante durante tutto l’anno, ma nei mesi più caldi assume un ruolo cruciale. Caldo, sudore, salsedine e raggi solari intensi stressano l’epidermide, che nel periodo estivo ha ancora più bisogno di pulizia, protezione e qualche accorgimento in più per una perfetta tenuta del trucco.

Ecco, quindi, come prendersi cura della propria pelle nella bella stagione, quali sono gli step da seguire giorno per giorno e alcuni consigli per risultati impeccabili. Perché il benessere è l’anticamera della bellezza.

Detersione e idratazione: i primi passi per una pelle morbida e distesa

Il detergente per la skincare può fare la differenza: che si stia al mare o in città, d’estate è meglio scegliere cosmetici delicati e dalla consistenza leggera, facili da stendere e rimuovere in poche passate. Mousse, gel a risciacquo, acque micellari sono da prediligere rispetto a formulazioni in olio o latte, poiché puliscono in profondità senza lasciare residui.

Dopo la detersione il volto è pronto per una crema o un siero da giorno, insieme a un preparato per il contorno occhi. Per questi tipi di prodotti non possono mancare ingredienti come acido ialuronico e aloe vera per la loro azione idratante, riparatrice e rigeneratrice. In abbinamento con la vitamina C (dalle proprietà antiossidanti) l’effetto risulta potenziato.

Protezione solare, il must have per evitare macchie, scottature e inaridimento

Il sole è un alleato della pelle, purché quest’ultima sia protetta adeguatamente dai raggi UV. Nel beauty case estivo bisogna fare spazio a una protezione solare specifica per il viso almeno con SPF 30+. Va utilizzata quotidianamente, meglio se in accompagnamento con uno stick specifico per le labbra (anche questo con un fattore di schermo elevato).

La formulazione ideale dipende dal tipo di epidermide (grassa, mista, secca, sensibile, normale, etc…), ma in generale è meglio usare formule dalla texture leggera, a rapido assorbimento e non comedogeniche. In questo modo il prodotto non lascerà tracce di unto e non si formeranno punti neri, foruncoli o punti bianchi.

Make-up: sì alle consistenze leggere

Anche in questo caso, leggerezza è la parola d’ordine per conciliare un aspetto curato con un’ottima idratazione. Per la base è meglio tenere da parte il classico fondotinta per l’inverno e utilizzare una BB cream. Si può mettere su viso e collo con una spugna in lattice, per un incarnato uniforme. Seguono correttore (in presenza di inestetismi) e cipria trasparente, ideale per un fissaggio dall’effetto naturale.

Dopodiché procedere con l’applicazione del bronzer sulle zone normalmente più colpite dai raggi solari come fronte, zigomi e jawline. Una volta stesa la terra abbronzante andare avanti con il blush, partendo dalla guancia per arrivare alla parte inferiore dell’orecchio. Le migliori formulazioni per l’estate sono quelle in crema, ad alta tenuta e di semplice impiego.

Definiti i contorni del volto si può passare al trucco occhi. In tale frangente riveste molta importanza la scelta di cosmetici waterproof, specialmente per quanto riguarda mascara ed eyeliner. Da applicare dopo ombretto e matita, permettono di sfoggiare un make up perfetto anche in spiaggia e nelle giornate più calde.

Labbra e ritocchi per viso sempre fresco

Quella delle labbra è un’area molto delicata e richiede cure assidue durante tutto l’anno. Con l’arrivo della bella stagione il rischio legato a secchezza e comparsa di rughe diventa più alto, soprattutto se non si usano i prodotti giusti.

Come per la cute, anche per questa zona è fortemente raccomandato l’uso di balsami in stick, barattolo o tubetto, da applicare con regolarità durante la giornata. Alcuni danno un tocco di colore, mentre alle formulazioni classiche si possono accompagnare dei gloss leggeri preceduti dalla matita, indispensabile per definire i contorni in modo netto ed evitare sbavature.

Da non dimenticare i must have per i ritocchi. In borsetta occorre avere sempre con sé una confezione di cipria trasparente per eliminare l’effetto lucido e uno spray fissante per mantenere una tenuta ottimale del maquillage. Si possono trovare in formato mini per venire incontro alle esigenze delle donne in viaggio o, comunque, spesso fuori casa.

Skincare estiva, un rituale di cui non è possibile fare a meno

Dedicarsi alla beauty routine quotidiana nei mesi più caldi dell’anno serve non soltanto ad avere un aspetto curato, ma anche a mantenere l’epidermide del viso idratata e sempre giovane. Si tratta di un investimento a lungo termine sul proprio aspetto, che dà un contributo di un certo peso nel prevenire inestetismi dovuti all’esposizione al sole.

Uno dei risultati più evidenti delle attenzioni rivolte ogni giorno alla cute è il ritardo dell’invecchiamento, purché l’impegno sia continuativo nel tempo. I prodotti attualmente disponibili sul mercato consentono di dedicarsi alla skincare con costanza, in pochi minuti e senza sforzo. Tutto ciò vale sia al mattino sia di sera, quando è necessario togliere il make up e preparare la pelle al sonno.