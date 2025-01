Philipp Plein collezione uomo autunno inverno 2025 2026

La collezione FW25 mette in risalto lo stile unico e caratteristico del marchio e cattura l’essenza dello stilista tedesco in tutto il suo splendore. I capi della collezione uomo FW25

Philipp Plein sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Philipp Plein

Philipp Plein stupisce con il suo emozionante debutto nel calendario maschile. La sfilata è stata completata da una performance ipnotica dell’iconico French Montana, un modo visionario per iniziare la prima sfilata ufficiale di Philipp Plein.

Philipp Plein sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Philipp Plein

La collezione FW25 mette in risalto lo stile unico e caratteristico del marchio e cattura l’essenza dello stilista tedesco in tutto il suo splendore. I capi della collezione uomo FW25 sono un’ode all’autentica dualità dell’uomo, dall’abbigliamento da giorno, contemporaneo e classico, a quello da sera, raffinato, regale e del tutto individuale.

Philipp Plein sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Philipp Plein

La classica T-shirt di Philipp Plein è abbinata a bomber, giacche in pelle e shearling in lavaggi di colore fedeli alla concezione del lusso del marchio, dove il navy e il beige si sposano con i metallizzati per un’ode onnicomprensiva allo stile classico e contemporaneo.

Philipp Plein sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Philipp Plein

I jeans sono un classico, ma quando sono realizzati da Philipp Plein diventano una dichiarazione, elegante e sofisticata ma immediatamente riconoscibile. Ogni pezzo è realizzato alla perfezione ed è impreziosito da tocchi di ricamo, soprabiti elevati e abbinamenti oversize: un top aderente è accostato a un jeans cool dal taglio rilassato, mentre un pantalone aderente è abbinato a un blazer elegante.

Philipp Plein sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Philipp Plein

L’apice della collezione è rappresentato dall’abbigliamento da sera elegante e sofisticato, abbinato all’indietro per un look senza sforzo, moderno e senza tempo. Un blazer ricamato indossato con una camicia a bottoni aperti, un blazer ricco di emblemi con un pantalone classico e pulito, insieme a completi dalle tinte minimaliste che affascinano.

Philipp Plein sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Philipp Plein

Gli accessori erano costituiti da borse in stile workwear, come zaini e borse oversize, abbinate a stivali da combattimento e sneakers, per un tocco off-duty.

Philipp Plein sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Philipp Plein

La stagione ha presentato 34 look, tra cui 8 look femminili. I capi erano eleganti, sensuali e sofisticati, bilanciati da tonalità metalliche tenui in contrasto con un design audace. Che si trattasse di un abito oversize, di una mini ricoperta di emblemi o di un abito da sera trasparente, i capi sottolineavano l’estetica audace ma seducente di Philipp Plein.