PRADA UOMO Estate 2026

Prada uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Prada

Miuccia Prada e Raf Simons hanno presentato la collezione uomo per l’estate 2026, intitolata “A Change of Tone”, alla Fondazione Prada di Milano. La sfilata ha abbandonato il rigore della sartoria tradizionale a favore di forme più leggere e semplificate, pensate per garantire praticità e versatilità.

Prada uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Prada

Le silhouette strutturate hanno lasciato spazio a capi essenziali e lineari. La collezione ha proposto bloomers color kaki, pantaloncini sartoriali tagliati con precisione ma molto corti, e camici utilitaristici dal tocco giovanile. Non sono mancati cappotti leggeri, bloomers con elastico e capi da giorno che puntavano su comfort e funzionalità senza rinunciare a una finitura raffinata.

Prada uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Prada

La palette cromatica spaziava dai pastelli delicati—celeste, giallo burro, menta e rosa cipria—fino ai toni neutri e formali come grigio, blu navy e monocromie. Tocchi di blu cobalto, viola e rosso aggiungevano accenti vivaci, creando un equilibrio tra sobrietà e brillantezza.

Prada uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Prada

I materiali hanno avuto un ruolo fondamentale nel definire l’atmosfera della collezione. Il cotone è stato scelto per pantaloni leggeri e camici, mentre i tessuti lavati hanno dato ai capispalla un carattere rilassato. La pelle è apparsa sia liscia e minimalista nei biker jacket, sia stropicciata per borse da viaggio e oxford. Il nylon ha aggiunto funzionalità a zaini e borse da giorno, mentre cappelli in rafia e rattan, alcuni dalla forma di vasi capovolti, hanno introdotto texture e dettagli artigianali.

Prada uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Prada

I trend di stagione evidenziano shorts a taglio alto, camici giocosi e stratificazioni leggere, offrendo un guardaroba flessibile adatto alle temperature estive. Ci si può aspettare che queste proporzioni più corte, i tessuti ariosi e le texture variegate influenzino lo styling maschile per tutta la stagione.