Quali sono gli alimenti più adatti alla dieta invernale? Cosa mangiare in inverno, cosa cambiare dal punto di vista dell’alimentazione rispetto alla dieta estiva? Di cosa abbiamo davvero bisogno e cosa dovremmo invece evitare di mangiare? A queste ed altre domande in tema di dieta e inverno risponde la Dott.ssa Etta Finocchiaro, Medico Chirurgo Specialista in Dietologia e Scienza dell’Alimentazione a Torino. Ecco cosa ci ha detto.

Una corretta alimentazione non può prescindere dalla stagione in cui ci si trova. Come si deve impostare l’alimentazione durante l’inverno? Una corretta alimentazione, non necessariamente una dieta dimagrante. Di cosa ha bisogno il nostro organismo durante i mesi freddi? E cosa dovremmo evitare?

Cosa mangiare in inverno. Come mangiare durante i mesi freddi dell’anno?

Il nostro organismo nei mesi freddi e con meno luce ha bisogno di assumere degli alimenti che contengono le vitamine liposolubili (A, D, E, K) come pesce, frutta di colore giallo-arancio come gli agrumi o verdura come zucca, carote, mentre verdure a foglia larga verde come spinaci, coste o broccoli contengono i precursori della vitamina K. Dovremo quindi evitare o mangiare con moderazione salumi, insaccati e formaggi, troppa carne e cibi lavorati industrialmente.

Quindi la dieta salutare invernale è costituita da una buona colazione al mattino con yogurt o latte, cereali integrali o pane e marmellata, spremuta arancia o agrumi, a pranzo 1 piatto di cereali (pasta, riso o altri cereali come farro, orzo, cuscus ecc) conditi con verdura, un altro piatto di verdura e frutta, alla sera minestroni, passati di verdura anche con i legumi, un secondo di pesce, meno carne, altra verdura e frutta, quindi 5 porzioni di verdura e frutta al giorno, come indicato dalle più recenti evidenze scientifiche e linee guida, per mantenerci in salute ed evitare le malattie da raffreddamento invernali.

