La nuova collezione inverno 2024 2025 di Michael Kors – Photo courtesy of Michael Kors

La settimana della moda di New York ha lanciato le sue più nuove proposte moda per l’autunno inverno 2024 2025. In passerella sfilano le collezioni di moda per il prossimo inverno. “Senza tempo” è il tema della nuova collezione di Michael Kors per l’autunno-inverno 2024 2025 presentata il 14 febbraio 2024 presso l’ex spazio commerciale Barneys New York a Chelsea, New York.

La nuova collezione inverno 2024 2025 di Michael Kors – Photo courtesy of Michael Kors

“Uno dei miei tratti distintivi è sempre stata la moda che resiste alla prova del tempo”, ha detto Michael Kors, “e quando parliamo di ciò che è senza tempo e che resiste nel tempo, è la qualità, la semplicità, la raffinatezza e gli abiti che ti fanno sentire sicura e forte”.

La nuova collezione inverno 2024 2025 di Michael Kors – Photo courtesy of Michael Kors

E senza tempo è lo stile di Kors. Con genialità, mescola i tagli scultorei e affilati, ma anche le silhouette sensuali degli anni Trenta, con il lusso snello degli anni Novanta e lo stile casual e rilassato di oggi.

La nuova collezione inverno 2024 2025 di Michael Kors – Photo courtesy of Michael Kors

Kors gioca con l’idea di coperto e scoperto, e lo fa soprattutto con il pizzo per un outwear superfemminile. Le linee fluide del raso lucido sono intervallate dalle linee pulite delle linee di cintura “sartoriali”, anche in tweed bianco e nero.

La nuova collezione inverno 2024 2025 di Michael Kors – Photo courtesy of Michael Kors

I jeans sono abbinati a un alto dolcevita bianco e a un blazer blu scuro chiuso in vita da una cintura di pelle. Pantaloni ampi dal taglio maschile sono presentati con top semplici, spesso non più di una canotta.

La nuova collezione inverno 2024 2025 di Michael Kors – Photo courtesy of Michael Kors

Giacche di pelle robuste si alternano a cappotti voluminosi e “pelosi”, a un classico cappotto di tweed di media lunghezza, a un gilet foderato oversize, a un unico trench.

I colori spaziano da toni caldi come il cappuccino e il cioccolato a tonalità fresche come il blu notte e l’avorio, fino a toni polverosi per il trucco come la conchiglia e il fard. Insieme, questi colori formano una tavolozza lussuosa.

La nuova collezione inverno 2024 2025 di Michael Kors – Photo courtesy of Michael Kors

Ai piedi, le modelle indossano décolleté a punta con tacco a spillo, stivali alti sempre a punta, ma anche mocassini e scarpe Oxford. Le borse sono superaccessoriate o leggermente più piccole del solito.

La nuova collezione inverno 2024 2025 di Michael Kors – Photo courtesy of Michael Kors

Alcune delle canzoni preferite da Michael Kors, firmate da Alicia Keys e Bobby Short, hanno fatto da colonna sonora newyorkese alla sfilata che ha visto sfilare modelle (top) come Amber Valletta, Malgosia, Alek Wek, Caroline Trentini, Irina Shayk, Ugbad Abdi, Guinevere van Seenus, Julia Nobis, Mariacarla Boscono, Liisa Winkler, Paloma Elsesser, Lina Zhang, Devyn Garcia, Chu Wong e altre ancora.