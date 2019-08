Tutti ci siamo chiesti se è meglio mangiare meno, o continuare a mangiare come sempre ma ‘obbligarci’ a frequentare la palestra almeno due o tre volte la settimana. La risposta? Ve la diamo in questo articolo.

Per dimagrire è meglio la dieta o l’esercizio fisico? La risposta non farà piacere ai golosi, e a chi non sa rinunciare ai piaceri della tavola. La dieta è sicuramente più efficace rispetto all’esercizio fisico quando si vuole dimagrire. Il motivo è molto semplice: attraverso la dieta possiamo introdurre (o decidere di non introdurre) quantità di calorie che vanno ad influenzare direttamente il nostro peso corporeo e la nostra forma fisica.

L’esercizio fisico, che è importantissimo e di cui parleremo più sotto, consente invece di bruciare solamente una ridotta quantità di queste calorie. Facciamo un esempio. Se con una dieta ricca di zuccheri e grassi non è difficile superare le 2500 calorie al giorno (quando magari ce ne basterebbero 1800 – è solo un esempio intendiamoci) ecco che ci mettiamo nelle migliori condizioni per ingrassare, sicuramente non per dimagrire.

Se andiamo in palestra e ci alleniamo i canonici 50 minuti, di cui magari 30 con i pesi e 20 di esercizio aerobico, bruceremo (a seconda del nostro peso e metabolismo) forse 300-350 calorie. Troppo poche per neutralizzare le calorie in eccesso introdotte con la dieta.

Quindi, se la risposta che cercavate era del tipo “o questo o quello” allora la risposta deve per forza essere: per dimagrire la dieta vince sul fitness.

Ma le risposte non possono mai essere “o questo o quello” e quindi aggiungiamo che per dimagrire, e per tonificare e magari sviluppare anche un po’ le masse muscolari, la soluzione ideale è”dieta + esercizio fisico.

E non solo non si discute, ma non troverete nessun personal trainer, o dietologo, che vi dirà il contrario.

Il nostro consiglio? Iscrivetevi in palestra e pensate sempre bene a quello che (e soprattutto a quanto) mangiate. I risultati saranno più rapidi, e la vostra forma fisica sicuramente migliore.

