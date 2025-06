Acne Studios collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Per la collezione Primavera/Estate 2025, Acne Studios ha presentato una visione tanto inquietantemente familiare quanto profondamente estraniante. Sotto la direzione creativa di Jonny Johansson, la maison svedese ha trasformato l’ordinario in straordinario, dando vita a un’ode surrealista alla vita domestica, distorta e sublimata in alta moda. Questa stagione non si limita ad aprire la porta di casa: ne abbatte le pareti, rivelando la poesia tenera e caotica che si cela dietro le tende.

Domestico e alieno

Acne Studios collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

“Il risultato finale è domestico e alieno,” afferma Johansson, racchiudendo l’essenza di una collezione nata dal desiderio di reinterpretare l’ambiente quotidiano. C’è qualcosa di onirico e deformato nei volumi, come se i capi fossero stati pescati dalla memoria o da un vecchio baule del travestimento infantile. Tessuti da tappezzeria diventano cappotti. Tovaglie cerate si trasformano in gonne. Le tende riappaiono sotto forma di fiocchi rigidi e drappeggi monumentali, oppure ridotti a proporzioni giocattolo.

La passerella stessa è stata trasformata in un ambiente intimo dall’artista visivo Jonathan Lyndon Chase, che ha ricreato un’installazione domestica intrisa di sculture morbide, oggetti d’arredo reinterpretati e un’energia emotiva che esplora la soggettività Black, la fluidità queer e la tenerezza dell’ambiente privato. È uno spazio tanto fragile quanto potente.

Silhouette distorte e armature di morbidezza

Acne Studios collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Le silhouette si presentano volutamente sbilanciate: volumi iper-ingranditi o drasticamente ridotti. Maglieria ristretta, tailoring imbottito, capi ibridi che sembrano assemblati in modo istintivo. Trench e abiti da sera si fondono, corsetti si uniscono a giacche, evocando l’improvvisazione di chi rovista nell’armadio della madre. La sartoria appare spiegazzata, come indossata in fretta, mentre la pelle tagliata a vivo dà una nuova voce al lusso.

Acne Studios collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Il denim e la pelle sono rielaborati in chiave scultorea: la schiuma accoppiata conferisce una struttura quasi da tappezzeria. La maglieria ricorda i centrini e i copriteiere, ingigantiti e tempestati di cristalli. Mohair bollito e infeltrito dà forma a capi che sembrano erroneamente rimpiccioliti, ma che comunicano la dolcezza degli abiti vissuti.

Tessuti che raccontano storie

I tessuti della collezione hanno anima e memoria. Cotone e jersey richiamano la lingerie, mentre il lattice lucido ha un aspetto quasi extraterrestre. I contrasti tattili creano un dialogo tra passato e futuro, intimità e distorsione. Le stampe floreali, ispirate ai tessuti d’arredo vintage, sono stirate e deformate; il motivo a pois appare sbiadito, i quadretti evocano un guardaroba maschile fuori dal tempo.

Acne Studios collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Accessori: armature sentimentali

La nuova borsa Camero debutta con la sua forma compatta ispirata alle custodie per macchine fotografiche vintage. Torna anche la “tool bag” Multipocket, ora in pelle mock-croc o impreziosita da fiocchi di cristallo. Le clutch da portare a mano evocano un’eleganza nostalgica, proposte in versione lucida o decorata.

La gioielleria è scultorea e audace: bracciali, anelli e collane presentano superfici irregolari e martellate, mentre catene oversize convivono con cristalli Swarovski incastonati in fiocchi o anelli bulbosi. Una femminilità potente, mai leziosa.

Acne Studios collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Calzature: il focolare reinventato

Le scarpe rileggono la quotidianità con occhi nuovi: le décolleté open-toe in pelle degradé e mock-croc si alternano a stivali stampati con fiori. Le ballerine diventano pezzi unici lavorati all’uncinetto, con cristalli incastonati come ricami fatti a mano. È come se le pantofole della nonna fossero state rilette in chiave futurista.

Una casa propria, nella propria pelle

La collezione P/E 2025 di Acne Studios è un paradosso poetico: esplora la dolcezza in un mondo duro, la familiarità domestica resa enigmatica. Interroga cosa significa sentirsi davvero “a casa” – nel proprio corpo, nei propri vestiti, nel proprio spazio. Come dice Jonathan Lyndon Chase: “Comfort e vulnerabilità” diventano atti rivoluzionari.

In un’epoca ossessionata dall’apparenza, Acne Studios celebra l’interiorità: personale, strana, preziosa. Qui, la moda non si limita a riflettere la vita. La distorce, la esagera e infine la eleva.