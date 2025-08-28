Miu Miu collezione primavera estate 2025

Fiorucci Primavera/Estate 2026: l'arte del quotidiano che diventa meraviglia

Fiorucci Primavera/Estate 2026: l’arte del quotidiano che diventa meraviglia

La collezione Primavera/Estate 2026 è un invito a guardare il quotidiano con occhi nuovi: ironico, surreale, tenero eppure sensuale, urbano con un tocco fiabesco.

Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 - Photo courtesy of Fiorucci
Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Fiorucci

Con Piazza Fiorucci, la maison trasforma la moda in un palcoscenico urbano dove il confine tra realtà e immaginazione si fa sottilissimo. La collezione Primavera/Estate 2026 è un invito a guardare il quotidiano con occhi nuovi: ironico, surreale, tenero eppure sensuale, urbano con un tocco fiabesco.

Le silhouette giocano con il corpo e con l’idea di trasformazione continua: vite altissime e strette, baby tee aderenti, gonne tubino e leggings che riscrivono i codici del daywear. I top a cuore diventano statement piece, mentre i volant strutturati si trasformano in cinture-cartoon dal twist ironico. L’iconografia Fiorucci si rinnova: le celebri bocche si fanno bra, micro top e accessori come la nuova Lips Bag, proposta in versioni mini e maxi.

Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 - Photo courtesy of Fiorucci
Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Fiorucci

Le stampe sono un trionfo di immaginazione pop: angeli, cuori e cupidi si intrecciano a righe che esplodono in popcorn, pois che diventano cuori, giocattoli multicolor e barboncini con fiocchi. Ogni motivo grafico diventa un piccolo cortocircuito visivo, capace di trasformare l’ordinario in straordinario.

Il lavoro dell’artista Janina Zais porta la collezione oltre il semplice vestire: con il body painting in stile cartoon, le modelle diventano vere opere d’arte viventi. Lo styling amplifica questo universo ludico con accessori irriverenti e slogan provocatori come Make Hearts Beat Again.

Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 - Photo courtesy of Fiorucci
Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Fiorucci

La palette cromatica ruota attorno a tre poli essenziali – rosso, celeste e bianco – declinati in materiali che fondono trasparenza e sperimentazione. Tulle, reti e guaine nude dialogano con PVC riciclato, nylon tecnico e tessuti sportivi come cavallery, jersey e lycra, fino ai classici chiffon e crepe de chine. Accanto, spiccano nuove soluzioni materiche come siliconati, Tyvek effetto carta e finiture verniciate.

Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 - Photo courtesy of Fiorucci
Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Fiorucci

Il risultato è un guardaroba che mescola ironia e desiderio, leggerezza e forza, in un equilibrio dove le spalle scolpite diventano protagoniste e gli abiti scorrono fluidi. Ogni capo è pensato per essere un gesto di libertà: un inno alla meraviglia, all’affetto, all’identità in movimento.

Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 - Photo courtesy of Fiorucci
Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Fiorucci
Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 - Photo courtesy of Fiorucci
Fiorucci collezione Primavera Estate 2026 – Photo courtesy of Fiorucci

Con questa collezione, Fiorucci firma un atto d’amore verso la moda intesa come linguaggio emotivo e personale: un gioco serio che celebra la bellezza in tutte le sue forme, e che ci invita a guardare il mondo con lo sguardo puro di chi sa ancora stupirsi.

