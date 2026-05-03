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ADVERSUS | MODA | L’architettura della sicurezza: BOSS Autunno Inverno 2026 2027

L’architettura della sicurezza: BOSS Autunno Inverno 2026 2027

Per la stagione Autunno Inverno 2026 2027, BOSS intraprende un raffinato viaggio nel proprio patrimonio sartoriale, elevando l’arte del vestire

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BOSS Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of BOSS
BOSS Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of BOSS

Per la stagione Autunno Inverno 2026 2027, BOSS intraprende un raffinato viaggio nel proprio patrimonio sartoriale, elevando l’arte del vestire a linguaggio di precisione, intenzione e presenza. Non si tratta di uno sguardo nostalgico al passato, ma di una rilettura consapevole dei codici del tailoring – dove l’artigianalità diventa carattere e la costruzione si trasforma in sicurezza.

Al centro della collezione si sviluppa un dialogo tra passato e presente. Le giacche sartoriali d’archivio della fine degli anni ’80, caratterizzate da spalle scolpite, vengono reinterpretate con rever più alti ispirati alla fine degli anni ’90. Il risultato è un equilibrio sofisticato tra volume e controllo: le spalle ampie trovano armonia in un punto vita più definito, creando una silhouette autorevole e composta. Le giacche doppiopetto si abbinano a pantaloni con una pince, mentre i modelli a tre bottoni si accompagnano a pantaloni più rilassati con doppia pince – ogni combinazione studiata per esprimere una modernità sfumata.

BOSS Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of BOSS
BOSS Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of BOSS

Il piacere di vestirsi diventa una vera forma d’arte, una ricerca dell’eccellenza che costituisce il fondamento dell’intera collezione. Qui il tailoring non è confinato alla tradizione, ma si espande in una firma personale – un’espressione intenzionale per chi definisce sé stesso attraverso ciò che indossa.

Gli ornamenti d’archivio in seta stampata e jacquard vengono reinterpretati con nuova eleganza. Cravatte, pochette, foulard e fasce si animano di raffinati motivi floreali – peonie, calle e gigli – declinati in pattern contemporanei capaci di accompagnare con naturalezza dal giorno alla sera. Questi elementi ammorbidiscono il rigore sartoriale, arricchendolo di una sofisticata fluidità.

BOSS Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of BOSS
BOSS Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of BOSS

Nel womenswear e nel menswear emerge con chiarezza un’unica idea: la sicurezza nasce dalla costruzione. Questo principio si estende all’outerwear, dove tessuti pregiati si fondono con materiali tecnici d’ispirazione sportswear, dando vita a stili ibridi dalla ricchezza tattile inaspettata. Forme familiari vengono ridefinite attraverso finiture moderne, trasformandosi in dichiarazioni di autorevolezza contemporanea. Il trench in nylon, ad esempio, è elevato da rever sartoriali in alpaca spazzolata, mentre i cappotti in pelle si combinano con morbido cashmere – ogni capo un esercizio di contrasti e coerenza.

BOSS Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of BOSS
BOSS Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of BOSS

Ogni cucitura ha uno scopo. Ogni proporzione è studiata. Ogni dettaglio è risolto. In questa visione, il tailoring diventa linguaggio di ambizione – pensato per chi indossa il successo non come esibizione, ma come identità, con intenzione e sicurezza.

Come afferma Marco Falcioni, Direttore Creativo di HUGO BOSS AG, l’ispirazione nasce da pionieri creativi – artisti, attori, scrittori e musicisti – che nei momenti cruciali delle loro carriere scelgono il tailoring come simbolo di successo. Questa collezione celebra e ricostruisce tali simboli attraverso uno sguardo contemporaneo. Che si tratti di un abito monopetto a tre bottoni, di un cappotto perfettamente costruito, di una camicia impeccabile o di una raffinata cravatta in seta, il messaggio è chiaro: il tailoring diventa più potente quando diventa personale.

BOSS Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of BOSS
BOSS Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of BOSS

Uno degli obiettivi principali della stagione è stato quello di collocare il tailoring in un contesto più orientato allo stile di vita, allontanandolo dall’abbigliamento tradizionalmente da ufficio. La collezione abbraccia situazioni ibride, abbinando abiti a stivali d’ispirazione equestre derivati da un mocassino maschile d’archivio. La texture gioca un ruolo centrale: un’esplorazione della manipolazione dei tessuti che genera risultati inattesi. La pelle, ormai pilastro del guardaroba BOSS, si declina in molteplici varianti, da superfici compatte e morbide a effetti struzzo o pony. Anche la maglieria viene reinterpretata con maggiore incisività, grazie a tecniche innovative che riflettono l’attitudine audace della collezione.

BOSS Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of BOSS
BOSS Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of BOSS

La palette cromatica esalta la ricchezza tattile dei materiali: nero inchiostro, blu notte, grigio fumé, oliva, marrone ruggine, terracotta calda e ocra dorata. Insieme, creano una visione sofisticata ed energizzante – elevata, sicura, inconfondibilmente BOSS.

BOSS Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of BOSS
BOSS Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of BOSS

Dalla passerella al guardaroba, l’esperienza si estende attraverso una selezione esclusiva disponibile online per i membri del programma loyalty del brand. Tra questi, una monk shoe Made in Italy si distingue per la sua fibbia d’impatto e per un dettaglio nascosto: la scritta “BOSS” realizzata con chiodini sulla suola. Una maxi bag da uomo reinterpreta una silhouette iconica in morbidissima pelle, arricchita da hardware distintivo, dettagli cuciti a mano e fodera in pelle di capra.

BOSS Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of BOSS
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BOSS Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of BOSS
BOSS Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of BOSS

La BOSS Revers bag, altro capolavoro artigianale, appare in una speciale edizione runway. Ispirata al rever della giacca – simbolo di forza e precisione – è già stata avvistata tra gli ospiti in prima fila. Completa la selezione un set di neckwear genderless composto da cravatta, foulard e pochette, realizzati in Italia in seta e decorati con autentici motivi paisley reinterpretati secondo codici contemporanei.

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