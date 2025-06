Abbiamo chiesto al Professor Francesco Bruno di raccontarci cosa significa oggi, nel 2025, prendersi cura della propria pelle, come affrontare in modo consapevole…

Il tempo che passa, la pelle e la bellezza consapevole

Parliamo di pelle, salute cutanea, prevenzione e trattamenti con l’aiuto del Professor Francesco Bruno, dermatologo a Milano, Co-fondatore dell’ISPLAD (Società Italiana di Dermatologia Plastica, Estetica ed Oncologica).

In questa intervista affronteremo i temi centrali della dermatologia moderna con uno sguardo personale e professionale su ciò che davvero funziona oggi nel trattamento dell’invecchiamento cutaneo, nella cura dell’acne e nella gestione delle cicatrici post-acneiche, oltre che nella mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma.

Abbiamo chiesto al Professor Francesco Bruno di raccontarci cosa significa oggi, nel 2025, prendersi cura della propria pelle, come affrontare in modo consapevole i cambiamenti che il tempo e lo stile di vita lasciano sul volto e sul corpo, e quali trattamenti meritano davvero la nostra fiducia.

Professore, lei ha vissuto in prima persona, e in prima linea, decenni di evoluzione nei trattamenti dermatologici. Ha visto promesse mantenute e speranze deluse. Oggi, nel 2025 e in base alla sua esperienza quali trattamenti anti-età considera personalmente i più efficaci e sicuri per rallentare l’invecchiamento della pelle?

Il primo dei trattamenti è certamente lo stile di vita: non esporsi al sole senza un’adeguata protezione, non fumare, non assumere alcoolici, seguire una sana alimentazione, evitare la vita sedentaria. Rivolgersi sempre a medici specialisti qualificati; purtroppo sempre più di frequente la medicina estetica viene gestita da persone improvvisate che non hanno alcuna qualifica. Per eseguire questi trattamenti è necessario essere laureati in medicina e specialisti. Non fare autodiagnosi e “decidere” il trattamento autonomamente, consultando internet.

Come per qualsiasi altra branca della medicina:

È necessario per prima cosa, sottoporsi ad un’accurata visita.

Inquadrato il tipo di aging e chiarite le aspettative della paziente, si proporrà il trattamento più efficace.

Filler con acido ialuronico, Biolifting, Botox, Mesobotox rappresentano oggi i trattamenti piu’validi.

Diffidare di “offerte speciali” con prezzi bassi. I materiali di scarsa qualità possono provocare dei danni a volte molto gravi e irreversibili.

Lo skin care (i “compiti” a casa) sono fondamentali.

Corretta detersione, creme idratanti, nutrienti. Integratori a base di collagene ed acido ialuronico possono essere di grande aiuto.

L’acne è spesso considerata un problema giovanile, ma nella sua esperienza riguarda invece molte età e situazioni diverse. Come è cambiato il modo di trattarla oggi?

In effetti è un luogo comune che l’acne riguardi solo i giovani. Al contrario, l’acne più severa che si rivolge al dermatologo, è dai 25 anni in su.

Quali soluzioni propone per le cicatrici post-acneiche, che possono avere un impatto psicologico importante?

Oggi il Laser multifrax che utilizza due diverse lunghezze d’onda, rappresenta certamente il trattamento più efficace. Non è un trattamento invasivo: provoca solo un arrossamento che va via in meno di due ore.

Lei è sempre stato attento alla prevenzione oncologica. Quanto conta oggi la mappatura dei nei e quale ruolo gioca nella diagnosi precoce del melanoma? La tecnologia ha davvero rivoluzionato la prevenzione?

E’ “arcinoto” il concetto: “…prevenire è meglio che curare..”. La videodermatoscopia digitale è sicuramente il metodo più valido per controllare i nevi. Ma è fondamentale conservare l’immagine microscopica del nevo per vederne le eventuali variazioni nel tempo. Se un nevo è sospetto, va rimosso, ma è indispensabile eseguire sempre l’esame istologico. Un melanoma al primo stadio non dà alcuna conseguenza. La videodermatoscopia va effettuata una volta all’anno.

Qual è la più grande gratificazione che ha ricevuto nel suo lavoro.

Grazie a dio ne ho ricevute tante. Sicuramente individuare in tempo e rimuovere un melanoma al primo stadio che salva la vita a un paziente e “last but not least..” ragazzi che non uscivano di casa per un’acne severa che, una volta guariti, sono tornati ad una normale e serena vita relazionale.

Ringraziamo il Prof. Francesco Bruno, Dermatologo a Milano

www.francescobrunodermatologo.it

Profilo instagram @francescobrunodermatologo

https://www.instagram.com/francescobrunodermatologo