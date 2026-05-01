Ferrari Purosangue in configurazione Handling Speciale

È stata presentata l’Handling Speciale della Ferrari Purosangue, nuova ed esclusiva configurazione disponibile su richiesta, sviluppata per estremizzare il carattere sportivo della prima quattro porte e quattro posti nella storia del Cavallino Rampante. La configurazione Handling Speciale nasce con l’obiettivo di offrire sensazioni di guida ancor più sportive, aumentando la prontezza della risposta della vettura dal punto di vista meccanico ed elettronico senza modificare la versatilità quotidiana che contraddistingue la Ferrari Purosangue. Si tratta di una configurazione pensata per chi ricerca un equilibrio ancora più orientato alla sportività, pur mantenendo la possibilità di utilizzare la vettura quotidianamente e in ogni contesto.

Rimangono infatti immutate le caratteristiche di completa abitabilità a quattro posti, la posizione di guida rialzata ma sportiva e la fruibilità complessiva dell’abitacolo: l’architettura di base della Ferrari Purosangue in configurazione Handling Speciale rimane quella apprezzatissima di una quattro porte basata su layout transaxle con motore V12 aspirato in posizione centrale anteriore e cambio al posteriore, abbinata a sistemi di dinamica veicolo di ultima generazione. La nuova configurazione modifica sensibilmente alcuni elementi chiave della risposta dinamica, tra cui la calibrazione delle sospensioni attive, orientata a ridurre del 10% i moti di cassa e a restituire una sensazione di vettura ancor più compatta. La vettura in configurazione Handling Speciale risponde quindi in modo più diretto ai comandi del guidatore, aumentando la sensazione di controllo nelle curve in sequenza e nei cambi di appoggio più rapidi.

Sono state poi riviste le logiche di cambiata, con tempi di risposta più rapidi e cambi marcia più incisivi soprattutto nelle modalità ‘Race’ ed ‘ESC-Off’ del Manettino. L’effetto è particolarmente evidente nelle manovre di ripresa, dove il sistema privilegia una sensazione di accelerazione più netta. In modalità manuale, le cambiate risultano più sportive ai regimi medio‑alti (sopra i 5500 giri/min.), incrementando il coinvolgimento del pilota. Anche il sound in abitacolo è stato ottimizzato tramite un’impostazione dedicata, più marcata all’avviamento e in accelerazione, per esaltare ulteriormente la natura del V12 aspirato.

La caratterizzazione estetica della Ferrari Purosangue in configurazione Handling Speciale introduce alcuni elementi esclusivi che la rendono riconoscibile senza alterarne le proporzioni, tra cui cerchi dal disegno specifico con nuova diamantatura, scudetti laterali in fibra di carbonio, scarichi neri opaco, Cavallino posteriore nero, logo Ferrari satinato e una targa interna che identifica l’allestimento.

L’introduzione di questa nuova configurazione valorizza il carattere sportivo di un progetto che ha radicalmente trasformato il segmento delle vetture sportive di lusso a ruote alte nel panorama automobilistico mondiale, senza per questo modificarne l’identità di vettura capace di combinare l’ampia fruibilità di una quattro posti con il comportamento dinamico tipico delle Ferrari a motore centrale‑anteriore.