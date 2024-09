Alexander McQueen collezione moda autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Alexander McQueen

La collezione Alexander McQueen autunno-inverno 2024-2025 è una magistrale esplorazione della “ruvida opulenza” che si spinge oltre i confini della moda e dell’arte. La visione della Direttrice Creativa Sarah Burton per questa collezione è un’audace dichiarazione sulla dualità della natura umana, che rivela “l’animale dentro” attraverso una silhouette compressa e allungata.

I 52 look della collezione fondono senza soluzione di continuità l’eccellenza sartoriale con elementi crudi e animalier. Tra i pezzi di spicco figurano abiti dal drappeggio distorto in jersey laminato nero, cappotti sartoriali con innovative catene a T e giacche impreziosite da ricami in pietra di getto frantumata.

La giustapposizione di texture è evidente in tutta la collezione, con lo shearling naturale abbinato alla maglia a costine di cotone croccante, e la tela di nylon di seta in contrasto con il mohair di lana.

Una tendenza degna di nota della collezione è l’enfasi sulle silhouette avvolte, come negli impermeabili con vita avvolta in pelle ricca e nei jeans avvolti in denim stonewash. Questa tecnica crea un senso di protezione simile a un bozzolo, pur mantenendo un’estetica elegante e moderna.

La palette di colori è prevalentemente scura e lunatica, con neri, antracite e marroni profondi a farla da padrone. Tuttavia, i colori avorio, giallo acido e velluto ruggine creano contrasti sorprendenti, aggiungendo profondità e dimensione alla collezione.

Le stampe animalier si fanno notare, con jacquard leopardati in viscosa di seta che compaiono su abiti drappeggiati e maglie in mohair. Questi motivi sono reimmaginati in combinazioni di colori inaspettate, che li elevano al di là delle interpretazioni tradizionali.

La maestria di Burton nella maglieria è evidente in capi come il maglione con collo quadruplo in lana lavorato a mano e i maglioni con cappuccio e collo a imbuto in lana lavorata a mano con tinte acide. Questi capi dimostrano l’impegno del marchio nei confronti dell’artigianato e delle tecniche tessili innovative.

La collezione raggiunge il suo apice con una serie di capi da sera mozzafiato. Un abito in pizzo Chantilly intrappolato in un doppio strato di tulle avorio e blush incarna il tema della collezione “oggetti incastonati e avvolti”. Gli abiti impreziositi da paillettes martellate d’argento, schermi frantumati tagliati al laser e persino ricami con catarifrangenti di biciclette superano i limiti delle tecniche di abbellimento tradizionali.

La collezione autunno-inverno 2024-2025 di Alexander McQueen è un tour de force della moda come arte. Sfida le convenzioni, celebra i contrasti e ci invita ad abbracciare la nostra complessità interiore. In vista dei mesi più freddi del 2024, questa collezione promette di influenzare e ispirare, consolidando la posizione di Alexander McQueen all’avanguardia nell’innovazione della moda di lusso.