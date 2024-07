Collezione Issey Miyake Homme Plissè Estate 2025

La collezione HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE primavera estate 2025, intitolata Up, Up, and Away, è stata presentata il 20 giugno al Mobilier national di Parigi

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

La collezione HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE primavera estate 2025, intitolata Up, Up, and Away, è stata presentata il 20 giugno al Mobilier national di Parigi. Questa collezione trae ispirazione dalle qualità dinamiche del vento, esplorando sia i suoi fenomeni fisici sia le interpretazioni artistiche che ne derivano.

Al centro di questa collezione c’è l’uso innovativo di tessuti velati e leggeri, che permettono ai capi di interagire con l’aria, creando movimento e vita quando vengono indossati. Le silhouette voluminose e la facilità di indossarle sono state progettate per imitare la fluidità del vento, mettendo in mostra la tecnologia di plissettatura tipica del marchio in modi nuovi ed entusiasmanti.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

Pezzi chiave

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

KITE

La serie KITE incarna l’essenza di un aquilone in volo. I capi sono caratterizzati da forme scultoree che si adattano a chi li indossa, con il volume regolabile attraverso le chiusure a bottone. Questa adattabilità evidenzia sia la funzionalità che il fascino estetico.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

CAMICIA WINDSWEPT

La camicia WINDSWEPT è un pezzo forte, realizzato in un tessuto leggero e pieghettato a mano che crea l’illusione di onde trasportate dal vento. L’esclusiva cravatta allungata aggiunge versatilità, consentendo di acconciarla in vari modi, esaltando l’eterea sensazione di movimento.

PLAID SPAZZATO DAL VENTO

Questa serie introduce un tocco giocoso con il suo design WINDSWEPT PLAID. Il motivo a quadri è ottenuto attraverso un processo creativo che prevede l’uso di forti venti, dando vita a un look spontaneo e organico che cattura l’essenza dell’aria in movimento.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

FRESHEN

La collezione FRESHEN è caratterizzata da una miscela di nylon e cotone riciclati, presentata in colori vivaci. La finitura lavata del tessuto conferisce una naturale morbidezza alla silhouette, mentre le ampie tasche quadrate su giacche e pantaloni garantiscono praticità e stile.

PARACADUTE

Ispirati al design dei paracadute, i capi PARACHUTE incorporano elementi che consentono il flusso d’aria, creando una silhouette arrotondata. L’uso intelligente di una cintura interna nascosta aggiunge funzionalità, rendendo i capi facili da trasportare quando non vengono utilizzati.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

CAPPOTTO KITE

Il KITE COAT rispecchia la struttura di un aquilone, utilizzando cuciture curve e doppie impunture per esaltarne la qualità scultorea. Il tessuto trasparente può essere comodamente ripiegato in una delle tasche esterne, sottolineando sia la creatività che l’utilità.

COLORE MENSILE GENNAIO

Questo nuovo stile di cappotto, MONTHLY COLOR JANUARY, è disponibile in colori vivaci e presenta una silhouette morbida e arrotondata. Il design comprende aperture supplementari per le braccia, che consentono un effetto drappeggio unico che cattura il movimento del vento.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

La collezione HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE primavera-estate 2025 è riuscita a catturare l’essenza del vento grazie a design innovativi e materiali leggeri. Ogni pezzo non solo mette in mostra l’impegno del marchio nell’artigianato, ma invita anche chi lo indossa a sperimentare una moda che vive di movimento. Questa collezione è una brillante testimonianza della continua evoluzione della visione di Issey Miyake e rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di moda.