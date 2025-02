AMI autunno inverno 2025: eleganza quotidiana

AMI collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of AMI

La collezione AMI Autunno-Inverno 2025, presentata alla settimana della moda di Parigi celebra l’essenza dell’eleganza quotidiana, fondendo senza soluzione di continuità la disinvoltura con il fascino sofisticato. Disegnata sia per l’uomo che per la donna, la collezione incarna un approccio dinamico e libero alla moda, rilassato e al tempo stesso chic. Con silhouette generose e una palette che emana calore e luce, i capi AMI per l’Autunno-Inverno 2025 portano in passerella un senso di gioia e naturale raffinatezza.

AMI collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of AMI

Silhouette e forme: il comfort incontra la raffinatezza

Questa stagione, AMI si concentra sul comfort, sulla facilità e sulla naturale raffinatezza delle sue silhouette. La collezione abbraccia un approccio rilassato, con volumi leggermente oversize che offrono un senso di fluidità e libertà. I capi sartoriali sono rifiniti a taglio vivo, aggiungendo un tocco artigianale e non rifinito che suggerisce capi ancora in fase di creazione o capi preferiti indossati nel corso degli anni. I look di questa stagione emanano un atteggiamento gioioso e deciso, con i caratteristici cappotti oversize e gli ampi pantaloni di AMI che si fanno notare.

AMI collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of AMI

La camicia in popeline, un caposaldo del repertorio AMI, viene reimmaginata con proporzioni maestose e vari stili di colletto, indossata senza rimbocco e con le maniche arrotolate con disinvoltura, evocando uno spirito spensierato. I look sartoriali si allontanano dalla rigidità dei completi tradizionali, abbracciando uno stile più fluido e disinvolto. Le calzature esaltano ulteriormente l’atmosfera rilassata, con scarpe basse da donna e scarpe da ginnastica con suola sottile da uomo (in morbida pelle di agnello e ispirate alle scarpe da bowling) che completano l’estetica disinvolta.

AMI collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of AMI

Colori: una palette morbida e luminosa

La palette di colori per l’Autunno-Inverno 2025 di AMI è morbida e luminosa, con tonalità pastello come anice, azzurro e rosa cipria. Queste tonalità più chiare sono completate dai toni neutri del grigio, del beige, del cammello e del bronzo, creando una miscela armoniosa di calore e raffinatezza. Il grigio carbone emerge come il nuovo nero, apportando profondità ed eleganza alla collezione, pur mantenendo un’energia moderna e fresca.

AMI collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of AMI

Trame, stampe e tessuti. Un ricco arazzo

L’uso che AMI fa delle texture in questa stagione è ricco e variegato e offre una festa tattile per gli occhi. Pellicce di shearling arricciate, raso, flanelle chiné e popeline tagliente si combinano senza soluzione di continuità per creare una sensazione ricca e multidimensionale. Le stampe sono parte integrante della collezione, con motivi floreali in stile chintz su tessuto crêpe che evocano una sottile influenza anni ’50. La collezione uomo presenta motivi senza tempo come lo chevron, le righe e i quadri, sottolineando ulteriormente la dedizione del marchio a un design classico e moderno.

Borse e pelletteria: La praticità incontra lo stile

AMI collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of AMI

AMI presenta la borsa Mimi per l’Autunno-Inverno 2025, un accessorio di spicco che incarna sia la praticità che l’eleganza. Chiamata con il termine francese per indicare qualcosa di carino e piccolo, la borsa Mimi è caratterizzata da un design generoso e da un’elegante chiusura ispirata alle cartelle da uomo. Il manico singolo la rende funzionale ed elegante, perfettamente in linea con l’approccio disinvolto di AMI alla moda.

Un altro articolo chiave, la borsa Étienne, è una grande shopping bag realizzata in pelle eccezionalmente morbida. Il suo design sfoderato garantisce flessibilità, rendendola la borsa ideale per la stagione. Una versione più piccola a tracolla della borsa Étienne offre versatilità a chi cerca un’opzione più compatta.

AMI collezione autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of AMI

La collezione Autunno-Inverno 2025 di AMI alla Settimana della Moda di Parigi racchiude l’etica del marchio di facile sofisticazione. Mescolando il comfort con una sartoria raffinata, proporzioni gioiose e texture lussuose, AMI offre un guardaroba universale che parla sia agli uomini che alle donne. Con la sua eleganza rilassata e il suo fascino senza tempo, questa collezione è una testimonianza del potere dello chic senza sforzo e dello spirito duraturo dello stile quotidiano.