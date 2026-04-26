La nuova Porsche Cayenne Coupé Electric

Prendendo spunto dal profilo iconico della 911 e dalla sua inconfondibile flyline, i nuovi modelli Cayenne Coupé Electric coniugano proporzioni generose e prestazioni elettriche eccezionali. Sotto il profilo estetico e tecnico, si collocano tra i modelli più accattivanti e sportivi dell’intero segmento SUV. Alla loro introduzione sul mercato, sono disponibili tre varianti di motorizzazione, con una potenza massima di 850 kW (1.156 CV). La Coupé celebra la sua anteprima mondiale al Salone di Pechino 2026.

I nuovi modelli Cayenne Coupé uniscono un aspetto imponente all’iconico profilo del tetto della 911 – noto in Porsche come flyline. I modelli coupé si distinguono già dal montante A in poi, oltre che per il parabrezza progettato appositamente per la versione Coupé. “La linea del tetto leggermente inclinata scivola con eleganza sulle ampie fiancate dell’auto e conferisce alla Cayenne Coupé un carattere particolarmente sportivo”, spiega Thomas Stopka, responsabile Exterior Design presso Porsche Style. Lo spoiler posteriore adattivo si inserisce armoniosamente nella carrozzeria, mentre l’integrazione a filo del lunotto posteriore, con un numero ridotto di punti di giunzione, garantisce linee pulite e un look moderno. «Linee tracciate con precisione, proporzioni ampie e listelli dei finestrini laterali in nero lucido definiscono uno stile che trasuda sportività in ogni dettaglio. Esuberante e dall’assetto deciso, la nuova Cayenne Coupé Electric è una sportiva in tutto e per tutto», osserva Stopka.

La linea coupé, con il suo tetto inclinato, contribuisce a ridurre la resistenza aerodinamica. Il coefficiente aerodinamico (Cx) del nuovo modello è pari a 0,23 (SUV: 0,25) e contribuisce ad aumentare l’autonomia sul ciclo misto (WLTP) della Cayenne Coupé Electric fino a 18 chilometri rispetto al modello SUV, per un massimo di 669 km a seconda della versione. Il sistema Porsche Active Aerodynamics comprende elementi quali le alette di raffreddamento orientabili e uno spoiler posteriore adattivo.

Proporzioni da auto sportiva unite a un’eccezionale praticità nell’uso quotidiano

Con una lunghezza di 4.985 mm e una larghezza di 1.980 mm (specchietti esclusi), la Cayenne Coupé completamente elettrica mantiene le stesse dimensioni del modello SUV, salvo per l’altezza massima, inferiore di 24 mm e pari a 1.650 mm. Nonostante le forme sportive, la coupé garantisce un elevato livello di praticità, offrendo un volume di carico compreso tra 5341 e 1.347 litri e un vano bagagli anteriore con una capacità aggiuntiva di 90 litri. I sedili posteriori – disponibili nelle configurazioni a due posti o 2+1 – sono regolabili elettricamente in due posizioni. Come per il SUV, è disponibile un gancio traino con portata fino a 3,5 tonnellate. Per chi ha esigenze più elevate in termini di robustezza dell’auto, per la Coupé è disponibile anche un pacchetto fuoristrada.

Tre modelli disponibili al momento del lancio

I modelli Cayenne Electric Coupé ripropongono l’attuale offerta a tre motorizzazioni dei modelli SUV e sono ordinabili fin da subito:

Cayenne Coupé Electric da 300 kW (408 CV), con potenza di overboost grazie al Launch Control che raggiunge i 325 kW (442 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, velocità massima di 230 km/h: prezzo in Italia a partire da 113.008 euro2

Cayenne S Coupé Electric da 400 kW (544 CV), con potenza di overboost grazie al Launch Control fino a 490 kW (666 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, velocità massima di 250 km/h: prezzo in Italia a partire da 134.934 euro2

Cayenne Turbo Coupé Electric da 630 kW (857 CV), con potenza di overboost grazie al Launch Control fino a 850 kW (1.156 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, velocità massima di 260 km/h: prezzo in Italia a partire da 172.662 euro2

La gamma dei sistemi di sospensione coincide con quella dei modelli SUV. La Coupé è dotata di serie di sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori. Per la Cayenne S Coupé Electric e la Cayenne Turbo Coupé Electric è disponibile, su richiesta, il sistema di sospensioni attive Porsche Active Ride. Su tutti i modelli è possibile aggiungere l’asse posteriore sterzante con un angolo di sterzata fino a 5 gradi.



Grazie alla tecnologia a 800 volt, la Cayenne Coupé Electric può ricaricarsi fino a 390 kW utilizzando un caricatore rapido in corrente continua compatibile e, in condizioni specifiche, arriva addirittura a 400 kW3. È possibile ricaricare in corrente alternata fino a 11 kW utilizzando il caricatore di bordo fornito di serie, mentre quello da 22 kW è disponibile come optional.

Dotazione di serie più ricca e Pacchetto Sport alleggerito opzionale

La Cayenne Coupé Electric riprende la Porsche Driver Experience del SUV, offrendo così un ambiente digitale e orientato al guidatore. Questo è caratterizzato da un’ampia superficie di visualizzazione che include un quadro strumenti completamente digitale, il Flow Display centrale, nonché un display per il passeggero e, in opzione, un head-up display AR. I comandi digitali e analogici sono complementari e ottimizzati dal punto di vista ergonomico, per un facile accesso. Personalizzazione ed uso intuitivo caratterizzano la Porsche Digital Interaction. Widget personalizzabili, temi di visualizzazione configurabili a proprio piacimento e l’integrazione di app di terze parti garantiscono un’esperienza utente connessa e personalizzabile.

Con il tetto panoramico in cristallo – disponibile su richiesta con controllo variabile della luce, una pellicola a cristalli liquidi attivabile elettricamente – e il pacchetto Sport Chrono, la dotazione di serie della Cayenne Coupé Electric risulta ancora più completa rispetto a quella della versione SUV. È inoltre disponibile, su richiesta, un Pacchetto Sport alleggerito specifico per la Coupé. A seconda del modello, il peso dell’auto si riduce fino a 17,6 kg. Il pacchetto comprende un tetto leggero in carbonio, inserti sportivi in carbonio, cerchi da 22 pollici specifici per il pacchetto e pneumatici ad alte prestazioni. All’interno spiccano elementi sportivi quali i pannelli centrali dei sedili rivestiti in tessuto con il classico motivo Pepita, il rivestimento del tetto in Race-Tex e le superfici in carbonio a pori aperti. Come opzione, il pacchetto Sport alleggerito può essere abbinato anche a rivestimenti in pelle nera e a un sistema di sedili posteriori 2+1.