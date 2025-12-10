Officine Générale collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Officine Générale

Officine Générale sfilata collezione autunno inverno 2025 2026

Valentino sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Valentino

Valentino collezione autunno inverno 2025 2026: un meta-teatro dell’intimità

Tom Ford sfilata autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Tom Ford

Tom Ford collezione Autunno Inverno 2025 2026

Fendi sfilata collezione donna autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Fendi

Fendi sfilata collezione donna autunno inverno 2025 2026

ADVERSUS | BELLEZZA | Tagli corti 2026. 3 tagli maschili per lei che domineranno il 2026

Tagli corti 2026. 3 tagli maschili per lei che domineranno il 2026

I tagli maschili del 2026 sono corti e definiti, ma con una morbida texture che regala movimento disinvolto. Il risultato? Un’estetica androgina, fresca e incredibilmente cool.

Foto dell'autore
ADVERSUS
Pubblicato il
Capelli corti 2026 - Photo Charlotte Mesman
Capelli corti 2026 – Photo Charlotte Mesman

I capelli corti sono tornati – e in grande stile. Sulle passerelle della primavera estate 2026 non c’era scampo: il boyish crop vive una rinascita trionfale e ultra-chic. Questi tagli sono micro, androgini, ma attraversati da una sottile sensualità. Sono look freschi, dall’allure maschile, che dialogano con la nuova ondata minimalista che domina moda e beauty nel 2026. Immagina texture ariose, volumi discreti, frange dinamiche. Addio alle vibrazioni punk e alle estetiche eccessivamente levigate del passato: il 2026 celebra una naturale raffinatezza.

Abbiamo selezionato tre tagli corti dalle passerelle primavera estate 2026, tre boyish cuts che spiccano per personalità – ognuno con un carattere tutto suo. Una cosa li accomuna: mettono in risalto il volto, invece di nasconderlo. Sono leggeri, liberi, pieni di energia. In passerella, per strada, davanti allo specchio: il boyish crop non è più una semplice tendenza. È una dichiarazione, un’attitude.

Il pixie corto e stratificato

Capelli corti 2026 - Photo Charlotte Mesman
Capelli corti 2026 – Photo Charlotte Mesman

Questo taglio è un pixie corto biondo freddo, costruito con morbidi strati verso la sommità e i lati per un effetto arioso ma compatto. La texture è leggermente scomposta, come pettinata con le dita: non artificiosa, ma studiata, perfetta per un’eleganza editoriale. Il biondo glaciale – quasi scandinavo – accentua le linee grafiche del taglio e illumina il viso. La lunghezza è netta e pulita, lasciando scoperte orecchie e nuca. In breve: un taglio boyish, ma senza durezza.

Il micro pixie

Capelli corti 2026 - Photo Charlotte Mesman
Capelli corti 2026 – Photo Charlotte Mesman

Per chi osa davvero: il micro pixie è il power statement del 2026. Non arriva alla buzz cut, ma è così corto che ogni millimetro conta. La frangia minuscola richiama l’attenzione su occhi e zigomi, mentre la parte superiore resta appena più lunga. Verso la fronte e la sommità, il taglio è stratificato per mantenere movimento e non appiattire la forma. I contorni intorno a orecchie e nuca sono volutamente morbidi: niente linee rigide da barbiere, ma una rifinitura femminile, quasi couture, che rende il profilo elegante invece che severo.

Il soft bowl pixie

Capelli corti 2026 - Photo Charlotte Mesman
Capelli corti 2026 – Photo Charlotte Mesman

Un taglio bowl-pixie ammorbidito, dove la classica forma “a scodella” si dissolve in strati moderni e ariosi. La parte superiore è leggermente più piena, con texture opaca e una frangia corta e irregolare. I lati sono più corti e lavorati a strati, lasciando intravedere le orecchie. La nuance biondo beige con sottotono freddo valorizza le linee morbide del taglio.

Charlotte Mesman per ADVERSUS

Se ti è piaciuto questo articolo, non perdiamoci di vista. Aggiungi ADVERSUS ai tuoi preferiti

Altri contenuti su ADVERSUS

Lexus LFA Concept

NOVITÀ SU ADVERSUS.IT
Philipp Plein sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Philipp Plein

Philipp Plein collezione uomo autunno inverno 2025 2026

AMI collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of AMI

AMI autunno inverno 2025: eleganza quotidiana

Dsquared2 sfilata collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Dsquared2

Dsquared2 collezione Coed Autunno Inverno 2025 2026

Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026

ADVERSUS è un prodotto di DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2025

I nostri articoli sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere riprodotti senza esplicito consenso scritto

SERVICE

Home
Contatti
Pubblicità
Cookies & Privacy

MAGAZINE

Moda uomo
Beauty
Cover models
Fitness
Salute

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com