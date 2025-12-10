Tagli corti 2026. 3 tagli maschili per lei che domineranno il 2026

I tagli maschili del 2026 sono corti e definiti, ma con una morbida texture che regala movimento disinvolto. Il risultato? Un’estetica androgina, fresca e incredibilmente cool.

Capelli corti 2026 – Photo Charlotte Mesman

I capelli corti sono tornati – e in grande stile. Sulle passerelle della primavera estate 2026 non c’era scampo: il boyish crop vive una rinascita trionfale e ultra-chic. Questi tagli sono micro, androgini, ma attraversati da una sottile sensualità. Sono look freschi, dall’allure maschile, che dialogano con la nuova ondata minimalista che domina moda e beauty nel 2026. Immagina texture ariose, volumi discreti, frange dinamiche. Addio alle vibrazioni punk e alle estetiche eccessivamente levigate del passato: il 2026 celebra una naturale raffinatezza.

Abbiamo selezionato tre tagli corti dalle passerelle primavera estate 2026, tre boyish cuts che spiccano per personalità – ognuno con un carattere tutto suo. Una cosa li accomuna: mettono in risalto il volto, invece di nasconderlo. Sono leggeri, liberi, pieni di energia. In passerella, per strada, davanti allo specchio: il boyish crop non è più una semplice tendenza. È una dichiarazione, un’attitude.

Il pixie corto e stratificato

Capelli corti 2026 – Photo Charlotte Mesman

Questo taglio è un pixie corto biondo freddo, costruito con morbidi strati verso la sommità e i lati per un effetto arioso ma compatto. La texture è leggermente scomposta, come pettinata con le dita: non artificiosa, ma studiata, perfetta per un’eleganza editoriale. Il biondo glaciale – quasi scandinavo – accentua le linee grafiche del taglio e illumina il viso. La lunghezza è netta e pulita, lasciando scoperte orecchie e nuca. In breve: un taglio boyish, ma senza durezza.

Il micro pixie

Capelli corti 2026 – Photo Charlotte Mesman

Per chi osa davvero: il micro pixie è il power statement del 2026. Non arriva alla buzz cut, ma è così corto che ogni millimetro conta. La frangia minuscola richiama l’attenzione su occhi e zigomi, mentre la parte superiore resta appena più lunga. Verso la fronte e la sommità, il taglio è stratificato per mantenere movimento e non appiattire la forma. I contorni intorno a orecchie e nuca sono volutamente morbidi: niente linee rigide da barbiere, ma una rifinitura femminile, quasi couture, che rende il profilo elegante invece che severo.

Il soft bowl pixie

Capelli corti 2026 – Photo Charlotte Mesman

Un taglio bowl-pixie ammorbidito, dove la classica forma “a scodella” si dissolve in strati moderni e ariosi. La parte superiore è leggermente più piena, con texture opaca e una frangia corta e irregolare. I lati sono più corti e lavorati a strati, lasciando intravedere le orecchie. La nuance biondo beige con sottotono freddo valorizza le linee morbide del taglio.

Charlotte Mesman per ADVERSUS