Apolline Rocco Fohrer è una modella francese in forte ascesa in questo momento, la abbiamo vista sulla maggior parte delle passerelle…

Apolline Rocco Fohrer, un’altra modella francese sulla scena internazionale – Photo ADVERSUS

Apolline Rocco Fohrer è una modella francese in forte ascesa in questo momento, la abbiamo vista sulla maggior parte delle passerelle alla Paris Fashion Week nelle ultime due stagioni. Nata nel 2003 a Parigi, in Francia, Apolline è stata scoperta a Parigi e ha firmato con Premium Models, un’agenzia di modelle parigina.

Apolline Rocco Fohrer, un’altra modella francese sulla scena internazionale – Photo ADVERSUS

Nel 2023, Apolline è stata nominata per il prestigioso premio “Model of the Year” agli annuali Models.com Model of the Year Awards. Questa nomination ha consolidato il suo status di modella emergente nel mondo della moda. Apolline è apparsa sulle copertine di diverse riviste di moda di alto profilo, tra cui Harper’s Bazaar Italia e Harper’s Bazaar France.

Apolline Rocco Fohrer, un’altra modella francese sulla scena internazionale – Photo ADVERSUS

Come detto, abbiamo visto Apolline sulle passerelle più importanti delle ultime due stagioni: Prada, Ferragamo, Tod’s, Max Mara, Moschino, Alberta Ferretti, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Fendi e Valentino, solo per citarne alcune. È anche presente nelle campagne pubblicitarie dell’estate 2024 di grandi marchi della moda come Fendi, Saint Laurent e Louis Vuitton.