Pucci collezione Primavera-Estate 2025

Pucci colleziione estate 2025 – Photo courtesy of Pucci

Mentre il sole tramonta sul colorato borgo di Portofino, Pucci porta la sua visione spensierata e glamour in un’elegante villa con giardini lussureggianti che si affacciano sul Mediterraneo. Qui scopriamo l’energia vorticosa di Marmo, l’amata stampa che Camille Miceli ha fatto rivivere dalla sua prima collezione Pucci nel 2022. Ispirata al riflesso del sole sul mare, Marmo riecheggia in tutta la collezione Primavera-Estate 2025, dove le forme fluide si fondono con vibranti allusioni acquatiche.

Divertenti, tattili e femminili, le frange aggiungono un ritmo dinamico ad abiti, gonne ed altre silhouette chiave. Un secondo tema della stagione prende forma con abiti leggeri due in uno che esaltano la silhouette, combinando gonne aderenti sovrapposte a top voluminosi a palloncino. Con un’impronta che ricorda gli anni Venti e la linea delle statue romane, drappeggi doppi, solidi e impalpabili al tempo stesso, si adagiano in tonalità di rosa etereo, sofisticati e freschi come un sorbetto d’estate. Come una brezza leggera, le donne si muovono libere, senza vincoli. Le bluse in popeline di cotone fluttuano con grazia, abbracciando la stagione con volumi leggeri.

Oltre al focus Marmo, emergono due stampe artistiche: Stella, un omaggio animato alla luna e alle stelle, e Maddalena, definita da curve eleganti e grafiche. Anche le variazioni cromatiche di Iride e Orchidee compaiono in diversi modelli da giorno e da sera. Le storie di colore si susseguono a ondate: una gamma di nude combinati con il nero si trasforma in stampa animalier; il bianco e il nero si mescolano con sfumature di rosa, che appare anche in toni più tenui; lo smeraldo è delineato da viola, turchese e giada come fossero pietre preziose.

Queste esplorazioni cromatiche vanno oltre le stampe accattivanti e i ricami dettagliati. Lungo tutta la collezione, un mix-and-match di dettagli ispirati al mare infondono carattere e raffinatezza al design complessivo. Marmo brilla sotto forma di paillettes stampate; una “conchiglia” in bianco e nero appare sugli abiti gioiello; i ricci di mare sono nascosti nei bottoni delle giacche. Occhielli metallici cuciti con il motivo Marmo adornano sandali, gonne e abiti da sera.

Rivolgendo lo sguardo verso il basso, le scarpe spaziano da stivali da pioggia rivisitati con tacchi bassi a spillo a sandali ricamati che catturano la luce dell’estate. Oltre a seducenti tatuaggi gioiello temporanei, collane girocollo e orecchini vantano dettagli giocosi, mentre le catene delle cinture richiamano, con le loro perline, le corde degli yacht.

Dal punk al pratico, le borse si reinventano: pochette pieghevoli che si espandono in cabas, mentre una nuova forma a mezzaluna, in denim beige, si rivela perfetta per ogni occasione. In nylon, tornano la borsa Yummy e la borsa Riccio rivisitata dalla prima collezione di Miceli, “La Grotta Azzurra”. I ciondoli diventano ornamenti personali, mentre un’ulteriore gamma di accessori integra Pucci nella vita di tutti i giorni: astucci per occhiali, cover per telefoni e cinturini pensati per fondere funzionalità e gioia.

Avvolti dalla suggestiva atmosfera della villa, Pucci esprime uno stile di vita accessibile e positivo, che infonde la dolce vita in ogni giorno.