Saint Laurent collezione donna primavera estate 2025

Saint Laurent donna primavera estate 2025 – Photo courtesy of Saint Laurent

Nessun’altra Maison è legata a un archetipo femminile quintessenziale come Saint Laurent, il cui ideale di donna è più complesso della seducente perfezione delle muse classiche. Come avrebbe potuto dire Yves Saint Laurent, io sono la donna Saint Laurent. La donna Saint Laurent ama assecondare le pulsioni più oscure, un’attrazione per il pericolo e il piacere che possiede con orgoglio nella sua agenzia moderna.

Anthony Vaccarello sviluppa ciò che ha distinto la Maison fin dal primo giorno: la rilevanza degli abiti Saint Laurent è distillata dall’atteggiamento indipendente della donna che li indossa. Le sue contraddizioni riflettono la personalità di Yves Saint Laurent, in cui la raffinatezza artistica coesisteva con il desiderio istintivo.

A dimostrazione di ciò, parte della collezione ricorda il modo di vestire di Yves Saint Laurent, con tailleur fluidi e giacche su blazer. Un lato diverso dello stesso personaggio emerge in una sezione più opulenta, dominata dalle gonne. Questi ensemble riecheggiano i capi vibranti spesso visti nelle opere dei pittori cari al fondatore della Maison.

Nel corso degli anni, il fascino sfaccettato della donna Saint Laurent è stato incarnato in modo più eloquente da un gruppo speciale di modelle con cui la Maison ha instaurato rapporti duraturi. Selezionate sia per la loro diversa singolarità sia per il modo in cui simboleggiano un nuovo ideale femminile, queste personalità sono parte integrante dell’universo Saint Laurent. In omaggio, stasera tutti i look portano il nome di donne che sono state importanti per la Maison in momenti diversi fino ad oggi.

Lo sfondo della sfilata si evolve nelle suggestive scenografie monumentali del Saint Laurent di Vaccarello. Mentre un volume lineare scuro si inserisce in un cortile storico, un oculo ovale rivela il cielo notturno. Un alto fregio dorato avvolge lo spazio in una calda luce, mentre il caratteristico pavimento blu fa riferimento ai famosi giardini di Yves a Marrakech.