Diesel collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Diesel

Diesel collezione autunno inverno 2025 2026

Sfilata Dior pre-fall 2025 a Kyoto – Photo courtesy of Dior

Sfilata Dior pre-fall 2025 a Kyoto

Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 - Photo courtesy of Hermès

Hermès moda donna autunno inverno 2025: vibrazioni di pelle e disinvoltura

La nuova collezione moda di Max Mara per l'autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Max Mara

La nuova collezione moda di Max Mara per l’autunno inverno 2025 2026

ADVERSUS | FITNESS | Aumentare il testosterone in maniera naturale. Ecco come fare

Aumentare il testosterone in maniera naturale. Ecco come fare

Dopo i 30 anni il testosterone nell’uomo comincia a calare lentamente – circa dell’1% all’anno. Non è un crollo, ma è un calo che anno dopo anno inizia a farsi sentire: meno energia, meno…

Foto dell'autore
ADVERSUS
Pubblicato il
Aumentare il testosterone in maniera naturale. Ecco come fare
Aumentare il testosterone in maniera naturale. Ecco come fare

Dopo i 30 anni il testosterone nell’uomo comincia a calare lentamente – circa dell’1% all’anno. Non è un crollo, ma è un calo che anno dopo anno inizia a farsi sentire: meno energia, meno concentrazione, meno forza, meno… muscoli. E in un mondo dove si dorme meno, si mangia peggio e si vive immersi nello stress, questo calo diventa ancora più marcato.

La buona notizia? I metodi più efficaci per aumentare il testosterone non richiedono iniezioni, pillole o soluzioni miracolose. Lo stile di vita è fondamentale, e alla portata di tutti: se e come ti alleni, come e quanto dormi, quanto e come mangi e come gestisci lo stress.

Questa è la nostra guida per aiutare il nostro corpo a produrre le quantità di testosterone che servono normalmente per funzionare come dovrebbe, più forte, più lucido e più resistente.

Allenamenti in palestra: perché sollevare pesi è fondamentale

Se il testosterone avesse un migliore amico, sarebbe l’allenamento con i pesi.
Ricerche mostrano che l’allenamento di resistenza a intensità medio-alta – soprattutto con movimenti composti come squat, stacchi e panca -genera una delle risposte ormonali naturali più potenti.

Come allenarsi per massimizzare il testosterone

  • Dai priorità ai movimenti composti (squat, stacco, panca, rematori).
  • Usa carichi impegnativi (70–85% del massimale).
  • Mantieni le sessioni entro 60–70 minuti per evitare picchi di cortisolo.
  • Aggiungi 1-2 sessioni di HIIT a settimana per avere ulteriori benefici.

Attenzione all’overtraining

Troppo allenamento soprattutto aerobico e poche calorie = calo del testosterone.
Traduzione: un po’ di cardio va benissimo – esagerare no.

Sonno: la fabbrica del testosterone

Il sonno è l’integratore più sottovalutato del mondo. La maggior parte del testosterone giornaliero viene prodotta durante il sonno profondo e la fase REM.
Uno studio dell’Università di Chicago ha mostrato che dormire solo 5 ore per notte per una settimana riduce il testosterone del 10–15%, l’equivalente di invecchiare di 10-15 anni in termini di calo del testosterone.

Le regole del sonno per aumentare il T

  • Punta a 7–9 ore di sonno ininterrotto.
  • Tieni la stanza buia, fresca e senza schermi.
  • Evita dispositivi elettronici nell’ora prima di dormire.
  • Se russi molto o ti svegli esausto, valuta il fatto di soffrire di apnea notturna, un killer del testosterone.

Mangia bene

Il testosterone è un ormone che ha bisogno dei giusti mattoni per essere prodotto.

Macronutrienti fondamentali

  • Grassi sani (olio d’oliva, uova, noci, avocado) – essenziali per la sintesi ormonale.
  • Proteine adeguate – mantengono la massa muscolare, collegata al testosterone.
  • Carboidrati prima e dopo all’allenamento – riducono il cortisolo.

Micronutrienti chiave

  • Vitamina D: livelli bassi sono spesso correlati a testosterone basso.
  • Zinco e magnesio: essenziali per la regolazione ormonale.

Pattern alimentari che funzionano

Un’analisi biomedica del 2024 suggerisce che un approccio stile Paleo può supportare il testosterone tramite una migliore sensibilità insulinica e la riduzione del grasso viscerale.
Non è magia – solo buone abitudini sostenute nel tempo.

Cibi e abitudini che abbassano il testosterone

  • Alcol in eccesso
  • Diete drasticamente ipocaloriche
  • Cibo ultra-processato

Stress: il ladro moderno del testosterone

Quando lo stress sale, il testosterone scende. Punto.
Il cortisolo – l’ormone dello stress – blocca direttamente la produzione di testosterone. E lo stress cronico è ormai lo stato normale per molti uomini.

Strategie anti-stress che funzionano davvero

  • Allenamento con i pesi (senza esagerare)
  • Respirazione profonda o meditazione quotidiana
  • Trascorrere del tempo nella natura
  • Vita di relazione sana e in mezzo alla comunità
  • Difendere il tempo libero come fosse un dovere

Non sono gli integratori a combattere lo stress, ma lo stile di vita.

Altri fattori da tenere presenti

  • Mantieni un girovita sano: il grasso addominale converte il testosterone in estrogeno.
  • Evita di stare seduto troppo: il movimento fisico migliora la sensibilità metabolica.
  • Limita l’alcol: anche quantità moderate ma frequenti possono abbassare il testosterone.
  • Continua ad allenarti con i pesi anche dopo i 40, 50, 60 anni: un fisico muscoloso è un’assicurazione biologica per un livello sano di testosterone.

Altri contenuti su ADVERSUS

Genny Primavera Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili

Se ti è piaciuto questo articolo, non perdiamoci di vista. Aggiungi ADVERSUS ai tuoi preferiti

NOVITÀ SU ADVERSUS.IT
Ziggy Chen uomo autunno inverno 2025 2026

Ziggy Chen Autunno-Inverno 2025 2026: Voleisure

Acne Studios collezione donna autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Acne Studios

La dualità dell’essere: Acne Studios Autunno Inverno 2025 2026 collezione donna

Officine Générale collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Officine Générale

Officine Générale sfilata collezione autunno inverno 2025 2026

Louis Vuitton Collezione Donna Autunno-Inverno 2025 © Louis Vuitton – All rights reserved

Louis Vuitton collezione donna autunno-inverno 2025

ADVERSUS è un prodotto di DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2025

I nostri articoli sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere riprodotti senza esplicito consenso scritto

SERVICE

Home
Contatti
Pubblicità
Cookies & Privacy

MAGAZINE

Moda uomo
Beauty
Cover models
Fitness
Salute

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com