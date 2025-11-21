Givenchy collezione prêt-à-porter donna Primavera Estate 2026

Givenchy collezione prêt-à-porter Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Givenchy

Givenchy ha svelato la collezione prêt-à-porter Primavera/Estate 2026 il 3 ottobre 2025, durante la Paris Fashion Week. Nella sua seconda proposta per la maison, Sarah Burton affina la silhouette moderna introdotta per l’Autunno Inverno 2025, attenuandone gli estremi e proseguendo nella definizione di un linguaggio stilistico chiaro. Fin dalle prime uscite, un aspetto risulta evidente: l’equilibrio tra vocazione commerciale, rigore sartoriale e una prospettiva profondamente femminile sul gesto del vestirsi e svestirsi.

Givenchy collezione prêt-à-porter Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Givenchy

La collezione ruota attorno a una femminilità rilassata ma decisa, dove costruzioni nette si intrecciano a una sensuale decostruzione, a giochi di trasparenze e a tecniche di livello couture. La sartoria riprende le iconiche cuciture curve, le spalle arrotondate e i punti vita definiti, ora però con una fluidità maggiore rispetto alla stagione precedente.

Givenchy collezione prêt-à-porter Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Givenchy

Il tema dello “svestirsi” ritorna in dettagli ricorrenti: revers che scivolano dalle spalle, spalline di reggiseni volutamente in vista, coatdress sospesi come fossero appesi nell’aria. La trasparenza domina la scena attraverso tessuti retati, abiti impalpabili e silhouette come un modello rosso ciliegia, strapless e completamente traslucido, che giocano con un’esposizione controllata. Rouches e volants sbocciano su scolli, gonne e mantelle, mentre linee allungate e silhouette a clessidra emergono in scollature profonde, spacchi altissimi e forme scolpite prive di steccature rigide.

Givenchy collezione prêt-à-porter Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Givenchy

Il prêt-à-porter si arricchisce di ricami a mano, frange dégradé, chiffon sfrangiato che ricorda piume e abiti drappeggiati come lenzuola strette al corpo. Elementi annodati e avvolti, simili a foulard, si intrecciano ai capi, mentre maxi gioielli — collier di strass, orecchini pendenti e body-chain “armatura” — proseguono il lavoro di assemblaggio artigianale introdotto in precedenza.

Givenchy collezione prêt-à-porter Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Givenchy

La palette spazia dai neutri classici come il nero, protagonista del look d’apertura in duchesse satin, al bianco degli abiti “lenzuolo” ricamati; accarezza poi pastelli morbidi come rosa cipria e pesca, fino a tocchi vividi di rosso ciliegia e blu piscina.

I materiali attraversano la seta, il duchesse satin, le reti e lo chiffon sfrangiato, mentre organza e tessuti trasparenti intensificano la dimensione sensuale. Ricami, fili di seta e frange dégradé sospese aggiungono una sensazione di disordine artistico accuratamente controllato.

Givenchy collezione prêt-à-porter Primavera/Estate 2026 – Photo courtesy of Givenchy

Nel suo insieme, la collezione intreccia precisione e morbidezza, dando forma a una femminilità elegante e sottilmente sovversiva filtrata dallo sguardo di una donna. È un’evoluzione diretta del debutto di Burton: una visione della donna Givenchy al tempo stesso strutturata e liberata, pura nelle linee ma romanticamente esposta, definita da artigianalità, rigore, chiarezza e una fiducia contemporanea.