Frangia libera. Il ritorno della fascia dei jeans sfrangiata - Photo ADVERSUS

Il ritorno della fascia dei jeans sfrangiata

Dunhill collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Dunhill

Dunhill collezione autunno inverno 2025 2026

AMI collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of AMI

AMI autunno inverno 2025: eleganza quotidiana

Hermès collezione uomo Autunno-Inverno 2025-2026 - Photo courtesy of Hermès

Hermès collezione uomo Autunno-Inverno 2025-2026

ADVERSUS | MODA | Genny Primavera Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili

Genny Primavera Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili

Alla Milano Fashion Week, la sfilata Genny Primavera/Estate 2026 firmata Sara Cavazza Facchini è stata una vera celebrazione della femminilità fluida e sinuosa. Un viaggio sensuale e…

Foto dell'autore
ADVERSUS
Pubblicato il
Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili - Photo courtesy of Genny
Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili – Photo courtesy of Genny

Alla Milano Fashion Week, la sfilata Genny Primavera/Estate 2026 firmata Sara Cavazza Facchini è stata una vera celebrazione della femminilità fluida e sinuosa. Un viaggio sensuale e concettuale tra arte e moda, nato dall’incontro poetico tra la delicatezza di un’orchidea Phalaenopsis – simbolo della maison – e la potenza visiva dell’opera di Marc Quinn, esposta in passerella.

È proprio l’artista britannico a suggerire il punto di partenza: “Le curve di un’orchidea sono come un disegno nello spazio”, afferma Quinn. Ed è da quelle curve imprevedibili che la direttrice creativa costruisce una collezione che trasforma il concetto di curvilineo in un linguaggio contemporaneo del corpo, dove ogni linea diventa emozione, ogni movimento è un atto di grazia.

Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili - Photo courtesy of Genny
Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili – Photo courtesy of Genny

Sulle note di un’eleganza sussurrata, le onde del mare si fanno bordo, collo e polsi di camicie in garzina verde, o si posano leggere sugli orli di abiti in organza e pantaloni da odalisca che accarezzano la caviglia. I petali dell’orchidea si piegano e si aprono in bustier complessi, da portare su pantaloni maschili, o si fanno corolla scultorea attorno al décolleté di un body candido che sembra una scultura vivente.

Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili - Photo courtesy of Genny
Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili – Photo courtesy of Genny

Le righe, come steli sottili, si intrecciano a plissé e asimmetrie: chiffon tagliato in sbieco, trench-gilet a ruota, jersey e garzina con orli che si muovono al ritmo del corpo. Tutto vibra di una morbidezza avvolgente, “come un abbraccio affettuoso e seducente allo stesso tempo”.

Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili - Photo courtesy of Genny
Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili – Photo courtesy of Genny

Il pizzo Chantilly – sofisticato, quasi liquido – riveste camicie maschili dai bordi a contrasto, mentre la palette cromatica danza su tonalità eteree: bianco, verde, rosa cipria, azzurro e salmone, sfumati in gradazioni che vanno dal chiaro al profondo, come un respiro di luce.

Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili - Photo courtesy of Genny
Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili – Photo courtesy of Genny

Un’unica stampa all over floreale intreccia orchidee e il motivo Block Chain della maison, declinandosi anche sugli accessori. La Genny Bag sboccia di ricami floreali, mentre la nuova borsetta a tracolla in pelle intrecciata si distingue per la silhouette a semicerchio e la nappina in pelle. Ai piedi, un racconto di femminilità in movimento: mules con orchidea in nappa, infradito a tacco alto con micropavé floreale e la rinascita della décolleté vintage Genny, dal tacco medio e la forma arrotondata.

Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili - Photo courtesy of Genny
Genny Primavera/Estate 2026: il trionfo delle curve imprevedibili – Photo courtesy of Genny

Completano il racconto i gioielli ispirati all’opera “Light Into Life” di Marc Quinn: collane, anelli, pettinini e cerchietti che omaggiano “le più belle curve femminili: quelle del cuore e del cervello”.

Con “Curve Imprevedibili”, Sara Cavazza Facchini disegna una nuova grammatica del corpo: morbida, viva, autenticamente femminile. Un inno alla bellezza naturale delle donne, vista – finalmente – nella sua forma più libera.

Altri contenuti su ADVERSUS

Consigli per la dieta invernale: nutrire i muscoli e bruciare i grassi

Se ti è piaciuto questo articolo, non perdiamoci di vista. Aggiungi ADVERSUS ai tuoi preferiti

NOVITÀ SU ADVERSUS.IT
Paul Smith collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Paul Smith

Paul Smith collezione autunno inverno 2025 2026

Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026

Hermès collezione uomo Autunno-Inverno 2025-2026 - Photo courtesy of Hermès

Hermès collezione uomo Autunno-Inverno 2025-2026

AMI collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of AMI

AMI autunno inverno 2025: eleganza quotidiana

ADVERSUS è un prodotto di DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2025

I nostri articoli sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere riprodotti senza esplicito consenso scritto

SERVICE

Home
Contatti
Pubblicità
Cookies & Privacy

MAGAZINE

Moda uomo
Beauty
Cover models
Fitness
Salute

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com