Pariviera: Officine Générale immagina un’estate parigina vista mare

Photo courtesy of Officine Générale

Per la primavera-estate 2026, Pierre Mahéo ci invita a uscire dal tracciato delle passerelle convenzionali per entrare nel cuore di una città—la sua città. La sfilata menswear di Officine Générale si è svolta non in un palazzo sontuoso né in un cortile nascosto, ma direttamente su Rue Jules Chaplain, la strada silenziosa e cinematografica dove il brand ha la sua sede creativa. L’ambientazione era cruda, sincera, profondamente parigina—e la collezione? Una visione baciata dal sole, fatta di eleganza disinvolta e leggerezza estiva.

La collezione si chiama Pariviera, unione di “Paris” e “Riviera”, nata durante un momento di riflessione sul marciapiede, tra pensieri e fumo di sigaretta. Riassume perfettamente lo spirito di un’estate sospesa tra il selciato cittadino e la brezza marina, dove l’aria è calda, l’abbigliamento è leggero e l’umore completamente indifferente alla geografia.

Photo courtesy of Officine Générale

“Volevo volumi generosi, leggerezza, corpi avvolti nell’aria,” scrive Mahéo. Ed è proprio ciò che abbiamo visto—sagome fluide che si muovevano con grazia tra le vetrine e le sedie da bistrot. Popeline leggerissimi come paracadute fluttuavano al passo dei modelli, mentre un nuovo blend di cotone, lino e Tencel portava una struttura morbida, in equilibrio tra rilassatezza e raffinatezza.

La palette cromatica era sobria, rilassata—neutri sbiaditi dal sole, bianchi soffusi, verdi oliva slavati, blu polverosi. Ogni capo sembrava portare con sé il ricordo della salsedine, pur essendo pensato per la vita urbana. Camicie e t-shirt con le maniche arrotolate, orli dei pantaloni rivoltati come appena usciti dalla sabbia. Ai piedi? Sandali da spiaggia, naturalmente. E a completare il look: un foulard in cotone annodato con nonchalance sulla testa—un omaggio a icone rock come Keith Richards o muse contemporanee come Henrik Purienne.

Photo courtesy of Officine Générale

Dettagli marittimi si insinuano delicatamente nella collezione – un riferimento sottile alle radici bretoni di Mahéo – ma mai in modo didascalico. L’atmosfera è più quella di un ricordo evocato che di un tema dichiarato, come l’eco di una giornata passata al mare più che la sua rappresentazione letterale.

C’è anche un romanticismo silenzioso in passerella. La collezione donna di Officine Générale, pur non essendo protagonista, condivide lo stesso spirito estivo – tagli diversi, stessa energia. Non si tratta di coppie vestite allo stesso modo, ma di due identità che condividono una filosofia estetica: raffinata, autentica e un po’ imperfetta.

Dopo la presentazione intima di gennaio al Café Le Rouquet, questa scelta di tornare alla strada è sembrata naturale. C’è qualcosa di profondamente democratico nel mostrare abiti sull’asfalto – sono fatti per essere vissuti, non idolatrati. E questo è da sempre il fascino di Officine Générale: un design pensato con cura, ma ancorato alla realtà.

Photo courtesy of Officine Générale

Con Pariviera, Mahéo non sogna soltanto l’estate – la ridefinisce. Non si tratta di fuggire, ma di portare con sé quello spirito abbagliato dal sole nel ritmo concreto della quotidianità. Anche se il mare è lontano, con il taglio giusto, il tessuto giusto, la giusta disinvoltura, l’estate potrebbe essere proprio dove ti trovi.